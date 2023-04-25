«Сильный отечественный продукт... Перестал заряжаться» — Какие отзывы оставили покупатели на белорусские ноутбуки Horizont
В конце 2022 года белорусский холдинг Horizont объявил о выпуске и продаже собственного ноутбука — H-book. А в начале 2023 года там похвалились «еще более мощной» моделью. Посмотрели, какие отзывы оставили покупатели на сайтах интернет-магазинов.
Ноутбук H-book 15 MAK4 от Horizont
О модели ноутбука H-book 15 MAK4 в его различных версиях (T74E4W, T32E3W и T52E4W) пользователи оставили больше всего отзывов.
Как похвалился Horizont, в ноутбуках 15 MAK4 используют процессор 11 поколения Tiger-lake-U Core-i7 1195G7 «с динамическим разгоном тактовой частоты, который обеспечивает бесперебойную работу и высокую производительность».
«Может оперативно работать в режиме многозадачности, что отлично подходит для комфортной работы в офисе или на дому, а также позволяет погружаться в геймплей с удовольствием», — пообещали на заводе.
На сайте российского интернет-магазина Ozon эту модель H-book продают примерно от 680 до 1080 долларов (в зависимости от, например, частоты процессора и оперативной памяти (RAM)). В Беларуси цены стартуют примерно от 630 долларов.
[info_b]Стоимость указана на момент написания материала.[/info_b]
Отзывы на Horizont H-book 15 МАК4 (T74E4W)
«Сильный… Перестал заряжать»
Модель ноутбука H-book 15 MAК4 (T74E4W) — с частотой 2.9 ГГц и RAM 16 ГБ — один из российских покупателей одновременно и похвалил, и отметил недостатки:
«Красивый и сильный отечественный продукт. На второй неделе работы перестал заряжать батарею», — написал он.
«Хороший ноут, но звук слабоват»
Про «слабый аккумулятор» заявил еще один комментатор. А еще посоветовал «усилить звук», который, по его мнению, также оказался «слабоват».
Из плюсов пользователь подчеркнул «эргономику» и «исполнение».
«Отличный дизайн. Высокая цена»
Еще один покупать оценил дизайн и «неплохие характеристики». А вот в недостатках указал «высокую цену». Также ему не хватило отзывов от пользователей.
При этом он отметил, что «практически не работал» на ноутбуке, потому что купил его в подарок.
«Монолитно собран»
Следующего покупателя также не особо устроила цена. Однако он похвалил то, как H-book 15 МАК4 «монолитно собран» из «качественных материалов». И пожелал «Горизонту» удачи «на ниве захвата доли рынка».
«Для игр не годится, но для офисной работы и учебы подойдет»
Свое мнение о ноутбуке H-book 15 MAК4 (T74E4W) оставили и на Youtube-канале сайта iXBT.com.
Первое, что там отметили — это что дизайн гаджета «вполне соответствует позиционированию в качестве рабочего инструмента».
«Экран имеет высокие яркость и контрастность, что позволит работать солнечным днем вне помещения, загородившись от прямого солнечного света», — отметили в обзоре.
Далее в обзоре заявили, что набор разъемов «для не самого тонкого ноутбука довольно бедный». А вот тачпад «вполне удобный».
«Эффективность системы охлаждения в большинстве случаев достаточно, чтобы справляться с нагревом компонентов, однако при очень существенных нагрузках может наблюдаться перегрев. При большой нагрузке вентилятор шумит, причем временами довольно заметно. В режиме бездействия он также иногда включается на короткое время», — поделились авторы видео.
По словам обзорщиков, H-book 15 MAК4 (T74E4W) в тестах реальных приложений показал «средние результаты». В видео подчеркнули, что «как и другие подобные аппараты, для современных игр он не годится». И обратили внимание, что «получить комфортные значения частоты не удалось даже при средних установках качеств».
«Ноутбук H-book 15 MAК4 не обладает выдающейся производительностью, однако способен решать любые повседневные задачи, поэтому вполне подойдет для офисной работы и учебы», — сделали вывод в iXBT.com
Отзывы на Horizont H-book 15 МАК4 (T32E3W)
Кстати, белорусы оставили более развернутые комментарии о ноутбуках «Горизонта». На модель H-book 15 МАК4 (T32E3W) — с частотой 3 ГГц и RAM 8 ГБ — мы нашли следующие отзывы в каталоге Onliner.
«Неплохая начинка, но матрица как на дешевых китайских мобильниках»
И снова пользователь похвалил дизайн. Но также отметил «неплохую начинку» и обратили внимание на светящуюся клавиатуру. Никаких скрипов покупатель не заметил.
Но вот матрица ему совершенно не понравилась. По его словам, она «синит, как на дешевых китайских мобильниках».
Что-то не так пошла и с драйверами — «можно поседеть, пока все распакуешь и установишь». В таком случае комментатор посоветовал «пригласить компьютерщика со стажем».
«Упаковка шедевр»
А вот здесь очень покупателя очень порадовал не только «добротный ноутбук за адекватные деньги», но и «шедевральная упаковка».
«Все завелось и работает, как ожидаешь»
В следующем отзыве мы нашли положительную оценку работе батареи (правда, пользователь поделился первым впечатлением»). По его мнению ноутбук с менее чем 50% заряда мог бы проработать «еще 4 часа. Покупатель также остался доволен сочетанием цена/качество.
А еще «прикольное чувство» у него вызвала инструкция на русском языке.
Отзывы на Horizont H-book 15 МАК4 (T52E4W)
Еще одна версия ноутбука H-book 15 МАК4 — T52E4W. Здесь тактовая частота составляет 2,5 ГГц, а оперативная память — 8 ГБ.
«Солидный… Веб-камера не очень»
Один из покупателей отметил «солидность» модели T52E4W, его «громадный» и «удобный» тачпад.
«Дисплей хороший, матрица порадовала, яркости хватает, цвета неплохие», — поделился мнением он. Порадовала комментатора и отдельная от клавиатуры кнопка включения.
Что не понравилось, так это веб-камера, от которой « хотелось бы лучшего». Еще из недостатков H-book 15 МАК4 (T52E4W) отметили лишь один слот под память и встроенную операционную систему Windows.
Отзывы о Horizont H-book 14 МАК1 (TC2E3W)
Гаджет данной модели разработали на процессоре Intel Celeron N5100. Его частота – 1,1 ГГЦ, оперативная память — 8 ГБ.
Отзывов на него мы нашли мало, покупатели оказались немногословными. Один их них одновременно и похвалил и поругал цену. Он выразил мнение, что стоить такой ноутбук должен не 1140 BYN ($453), а «максимум» 850 ($338).
Из минусов покупатель заявил, что ноутбук «греется» и у него «ужасно хлипкая батарея (шнур)», а экран «слабоватый по цветопередаче».
Другой пользователь коротко написал, что ноутбук «качественный» и превысил его ожидания.
Что в итоге?
Таким образом, судя по отзывам в интернете, пользователи одновременно и довольны ноутбуком от белорусского Horizont, и не очень. То есть, они превозносят одни качества, но ругают за другие.
Из комментариев покупателей можно сделать вывод, что у H-book представленных моделей наблюдают проблемы с батареей, иногда с экраном и даже звуком.
Что касается цены, то кого-то она устраивает, а кого-то нет.
Опять же по отзывам можно сказать, что ноутбуки не сильно подойдут для работы с большой нагрузкой, но для обычной офисной работы и учебы — в самый раз.