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Опубликовано: 25.04.2023 07:08 , Обновлено: 24.04.2023

В конце 2022 года белорусский холдинг Horizont объявил о выпуске и продаже собственного ноутбука — H-book. А в начале 2023 года там похвалились «еще более мощной» моделью. Посмотрели, какие отзывы оставили покупатели на сайтах интернет-магазинов.

Ноутбук H-book 15 MAK4 от Horizont

О модели ноутбука H-book 15 MAK4 в его различных версиях (T74E4W, T32E3W и T52E4W) пользователи оставили больше всего отзывов.

Как похвалился Horizont, в ноутбуках 15 MAK4 используют процессор 11 поколения Tiger-lake-U Core-i7 1195G7 «с динамическим разгоном тактовой частоты, который обеспечивает бесперебойную работу и высокую производительность».

«Может оперативно работать в режиме многозадачности, что отлично подходит для комфортной работы в офисе или на дому, а также позволяет погружаться в геймплей с удовольствием», — пообещали на заводе.

На сайте российского интернет-магазина Ozon эту модель H-book продают примерно от 680 до 1080 долларов (в зависимости от, например, частоты процессора и оперативной памяти (RAM)). В Беларуси цены стартуют примерно от 630 долларов.

[info_b]Стоимость указана на момент написания материала.[/info_b]

Отзывы на Horizont H-book 15 МАК4 (T74E4W)

«Сильный… Перестал заряжать»

Модель ноутбука H-book 15 MAК4 (T74E4W) — с частотой 2.9 ГГц и RAM 16 ГБ — один из российских покупателей одновременно и похвалил, и отметил недостатки:

«Красивый и сильный отечественный продукт. На второй неделе работы перестал заряжать батарею», — написал он.

«Хороший ноут, но звук слабоват»

Про «слабый аккумулятор» заявил еще один комментатор. А еще посоветовал «усилить звук», который, по его мнению, также оказался «слабоват».

Из плюсов пользователь подчеркнул «эргономику» и «исполнение».

«Отличный дизайн. Высокая цена»

Еще один покупать оценил дизайн и «неплохие характеристики». А вот в недостатках указал «высокую цену». Также ему не хватило отзывов от пользователей.

При этом он отметил, что «практически не работал» на ноутбуке, потому что купил его в подарок.

«Монолитно собран»

Следующего покупателя также не особо устроила цена. Однако он похвалил то, как H-book 15 МАК4 «монолитно собран» из «качественных материалов». И пожелал «Горизонту» удачи «на ниве захвата доли рынка».

«Для игр не годится, но для офисной работы и учебы подойдет»

Свое мнение о ноутбуке H-book 15 MAК4 (T74E4W) оставили и на Youtube-канале сайта iXBT.com.

Первое, что там отметили — это что дизайн гаджета «вполне соответствует позиционированию в качестве рабочего инструмента».

«Экран имеет высокие яркость и контрастность, что позволит работать солнечным днем вне помещения, загородившись от прямого солнечного света», — отметили в обзоре.

Далее в обзоре заявили, что набор разъемов «для не самого тонкого ноутбука довольно бедный». А вот тачпад «вполне удобный».

«Эффективность системы охлаждения в большинстве случаев достаточно, чтобы справляться с нагревом компонентов, однако при очень существенных нагрузках может наблюдаться перегрев. При большой нагрузке вентилятор шумит, причем временами довольно заметно. В режиме бездействия он также иногда включается на короткое время», — поделились авторы видео.

По словам обзорщиков, H-book 15 MAК4 (T74E4W) в тестах реальных приложений показал «средние результаты». В видео подчеркнули, что «как и другие подобные аппараты, для современных игр он не годится». И обратили внимание, что «получить комфортные значения частоты не удалось даже при средних установках качеств».

«Ноутбук H-book 15 MAК4 не обладает выдающейся производительностью, однако способен решать любые повседневные задачи, поэтому вполне подойдет для офисной работы и учебы», — сделали вывод в iXBT.com

Отзывы на Horizont H-book 15 МАК4 (T32E3W)

Кстати, белорусы оставили более развернутые комментарии о ноутбуках «Горизонта». На модель H-book 15 МАК4 (T32E3W) — с частотой 3 ГГц и RAM 8 ГБ — мы нашли следующие отзывы в каталоге Onliner.

«Неплохая начинка, но матрица как на дешевых китайских мобильниках»

И снова пользователь похвалил дизайн. Но также отметил «неплохую начинку» и обратили внимание на светящуюся клавиатуру. Никаких скрипов покупатель не заметил.

Но вот матрица ему совершенно не понравилась. По его словам, она «синит, как на дешевых китайских мобильниках».

Что-то не так пошла и с драйверами — «можно поседеть, пока все распакуешь и установишь». В таком случае комментатор посоветовал «пригласить компьютерщика со стажем».

«Упаковка шедевр»

А вот здесь очень покупателя очень порадовал не только «добротный ноутбук за адекватные деньги», но и «шедевральная упаковка».

«Все завелось и работает, как ожидаешь»

В следующем отзыве мы нашли положительную оценку работе батареи (правда, пользователь поделился первым впечатлением»). По его мнению ноутбук с менее чем 50% заряда мог бы проработать «еще 4 часа. Покупатель также остался доволен сочетанием цена/качество.

А еще «прикольное чувство» у него вызвала инструкция на русском языке.

Отзывы на Horizont H-book 15 МАК4 (T52E4W)

Еще одна версия ноутбука H-book 15 МАК4 — T52E4W. Здесь тактовая частота составляет 2,5 ГГц, а оперативная память — 8 ГБ.

«Солидный… Веб-камера не очень»

Один из покупателей отметил «солидность» модели T52E4W, его «громадный» и «удобный» тачпад.

«Дисплей хороший, матрица порадовала, яркости хватает, цвета неплохие», — поделился мнением он. Порадовала комментатора и отдельная от клавиатуры кнопка включения.

Что не понравилось, так это веб-камера, от которой « хотелось бы лучшего». Еще из недостатков H-book 15 МАК4 (T52E4W) отметили лишь один слот под память и встроенную операционную систему Windows.

Отзывы о Horizont H-book 14 МАК1 (TC2E3W)

Гаджет данной модели разработали на процессоре Intel Celeron N5100. Его частота – 1,1 ГГЦ, оперативная память — 8 ГБ.

Отзывов на него мы нашли мало, покупатели оказались немногословными. Один их них одновременно и похвалил и поругал цену. Он выразил мнение, что стоить такой ноутбук должен не 1140 BYN ($453), а «максимум» 850 ($338).

Из минусов покупатель заявил, что ноутбук «греется» и у него «ужасно хлипкая батарея (шнур)», а экран «слабоватый по цветопередаче».

Другой пользователь коротко написал, что ноутбук «качественный» и превысил его ожидания.

Что в итоге?

Таким образом, судя по отзывам в интернете, пользователи одновременно и довольны ноутбуком от белорусского Horizont, и не очень. То есть, они превозносят одни качества, но ругают за другие.

Из комментариев покупателей можно сделать вывод, что у H-book представленных моделей наблюдают проблемы с батареей, иногда с экраном и даже звуком.

Что касается цены, то кого-то она устраивает, а кого-то нет.

Опять же по отзывам можно сказать, что ноутбуки не сильно подойдут для работы с большой нагрузкой, но для обычной офисной работы и учебы — в самый раз.