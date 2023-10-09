Эта "тайная" функция роутера ускорит интернет. Нужно сделать всего 2 движения

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 09.10.2023 09:16 , Обновлено: 09.10.2023

Каждый, кто пользуется Wi-Fi, знает, что бывают дни, когда он работает хуже, замедляя скорость интернет-соединения. Есть простой способ избавиться от этой проблемы и иметь возможность пользоваться высокоскоростным интернетом в любое время. Это решение совершенно бесплатно и подходит для любого дома и офиса.

Кэш-память роутера может серьезно повлиять на его производительность, если не очищать ее время от времени. Маршрутизатор, работающий в течение длительного времени, может значительно замедлиться и тем самым снизить скорость интернет-соединения.

“Как и смартфоны, планшеты или ноутбуки, роутеры имеют центральный процессор, память и операционную систему”, - объяснили эксперты интернет-провайдера CenturyLink.

“Когда роутеры работают круглосуточно, перегрев устройства - естественное явление. Мы часто ожидаем, что они будут работать лучше, чем большинство других электронных устройств. Единственным исключением являются наши мобильные телефоны”.

Как отметили специалисты, Wi-Fi-роутеры нуждаются в регулярной перезагрузке. Ведь они, как и компьютеры, также хранят кэшированные данные и сетевую информацию. Если в эту память заносится ошибка, это может привести к сбою в работе или зависанию интернет-соединения. Однако обычно роутер просто работает медленнее, если не выполнять регулярную перезагрузку.

По словам экспертов, перезагрузка роутера очищает кэш устройства, что позволяет ему работать более эффективно. Кроме того, это позволяет роутеру заново выбрать наименее загруженный канал для каждой частоты, что автоматически приводит к более устойчивому соединению с вашими устройствами.

Как часто нужно перезагружать? Специалисты отметили, что “это зависит от возраста и состояния устройств”. И добавили, что “обычно рекомендуют делать это не реже одного раза в месяц”.

Зачем в смартфонах делают странные крошечные отверстия? Вы найдете их на торцах и возле камеры

Как перезагрузить роутер?

Чтобы вручную перезагрузить устройство, просто выключите и включите его. Нажмите кнопку выключения на на корпусе устройства (иногда подписана как Power). Затем подождите минуту и снова включите его.

[info_b]Осторожно, не перепутайте кнопку Power с Reset. Последняя вместо перезагрузки выполняет сброс сетевых настроек.[/info_b]

Если вы не можете найти кнопку, некоторые советуют просто выключить роутер с розетки на 15-20 секунд.

Обычно процесс перезагрузки роутера и его повторного подключения к сети занимает несколько минут.

Ваш телевизор следит за вами? Эксперты рассказали, куда попадает собранная информация. А как отключить?