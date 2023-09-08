Как узнать, шпионит ли за вами камера вашего смартфона? Вот инструкция
Думаете, что камера вашего телефона шпионит за вами? Если так, то обязательно проверьте настройки конфиденциальности на вашем устройстве. Специалисты также советуют устанавливать антишпионские приложения и регулярно «чистить телефон» от личных фото, перенося их, например, на персональный компьютер.
Оказывается, что и iPhone, и смартфон могут быть инструментами слежки. Камера на телефоне может доставить нам неприятности. К счастью, есть способ легко проверить, не шпионит ли за нами телефон.
Как проверить, безопасна ли камера вашего телефона?
[info_b]Теоретически существует риск того, что кто-то использует камеру вашего телефона, чтобы следить за вами и шпионить за вашей жизнью. Однако это непросто, ведь такому человеку сначала придется иметь доступ к вашему оборудованию и установить на него необходимое программное обеспечение, а затем удаленно запускать камеру.[/info_b]
Проанализируйте разрешения приложений, установленных на вашем телефоне, и посмотрите, какие из них имеют доступ к камере. Для этого зайдите в Настройки - Конфиденциальность - Доступ к камере (или просто вбейте в поисковой строке в настройках - Доступ к камере). Перейдя в эту опцию, вы увидите список приложений, которые могут управлять вашей камерой. Убедитесь, что там нет никаких незнакомых вам программ.
Могут ли следить за вами сайты через камеру смартфона?
Доступ к камере могут получить и сайты, на которые вы заходите. Однако без вашего разрешения это невозможно. Впрочем, на современных сайтах столько уведомлений, что нечаянно можно и разрешить. Но все поправимо.
Если у вас телефон на базе Android, зайдите в браузер и нажмите на 3 точки в правом верхнем углу. Выберите «Настройки», а затем «Настройки сайтов». Выбрав опцию «Камера», вы увидите список сайтов, которые имеют доступ к вашей камере и могут шпионить за вами. Нежелательные можете удалить.
Эксперты также советуют вам установить антивирусное или антишпионское приложение, они могут помочь обнаружить вредоносное или шпионское ПО, установленное на вашем телефоне.