Как узнать, шпионит ли за вами камера вашего смартфона? Вот инструкция

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.09.2023 10:06 , Обновлено: 08.09.2023

Думаете, что камера вашего телефона шпионит за вами? Если так, то обязательно проверьте настройки конфиденциальности на вашем устройстве. Специалисты также советуют устанавливать антишпионские приложения и регулярно «чистить телефон» от личных фото, перенося их, например, на персональный компьютер.

Оказывается, что и iPhone, и смартфон могут быть инструментами слежки. Камера на телефоне может доставить нам неприятности. К счастью, есть способ легко проверить, не шпионит ли за нами телефон.

Как проверить, безопасна ли камера вашего телефона?

[info_b]Теоретически существует риск того, что кто-то использует камеру вашего телефона, чтобы следить за вами и шпионить за вашей жизнью. Однако это непросто, ведь такому человеку сначала придется иметь доступ к вашему оборудованию и установить на него необходимое программное обеспечение, а затем удаленно запускать камеру.[/info_b]

Проанализируйте разрешения приложений, установленных на вашем телефоне, и посмотрите, какие из них имеют доступ к камере. Для этого зайдите в Настройки - Конфиденциальность - Доступ к камере (или просто вбейте в поисковой строке в настройках - Доступ к камере). Перейдя в эту опцию, вы увидите список приложений, которые могут управлять вашей камерой. Убедитесь, что там нет никаких незнакомых вам программ.

Могут ли следить за вами сайты через камеру смартфона?

Доступ к камере могут получить и сайты, на которые вы заходите. Однако без вашего разрешения это невозможно. Впрочем, на современных сайтах столько уведомлений, что нечаянно можно и разрешить. Но все поправимо.

Если у вас телефон на базе Android, зайдите в браузер и нажмите на 3 точки в правом верхнем углу. Выберите «Настройки», а затем «Настройки сайтов». Выбрав опцию «Камера», вы увидите список сайтов, которые имеют доступ к вашей камере и могут шпионить за вами. Нежелательные можете удалить.

Эксперты также советуют вам установить антивирусное или антишпионское приложение, они могут помочь обнаружить вредоносное или шпионское ПО, установленное на вашем телефоне.