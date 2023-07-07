Что означает слово "спам" на самом деле? Рассказываем, при чем здесь мясо и викинги

Опубликовано: 07.07.2023 08:00 , Обновлено: 07.09.2023

В наше время почти каждый пользователь интернета сталкивается с назойливой рекламой и нежелательными сообщениями. Именно их мы называем "спамом". Однако мало кто задумывается о его истинном значении и происхождении. Рассказываем, когда и как появилось слово "спам" и при чем тут мясо, а точнее, ветчина.

Мы привыкли, что спам — это нежелательные и ненужные сообщения, которые массово отправляют нам по электронной почте, в социальных сетях или на других платформах.

Например, спам может содержать рекламу, предложения от мошенников, вирусы или ссылки на вредоносные сайты. Очевидно, что он создает неудобства и отвлекает внимание людей от важных сообщений, а также может быть использован для кражи личной информации или даже денег.

SPAM — это аббревиатура

При этом немногие знают, что слово “спам” на самом деле — это английская аббревиатура SPAM. Она расшифровывается как «Spiced ham» — пряная ветчина, а также «Shoulder of pork and ham» (свиная лопатка и ветчина).

Слово SPAM появилось в 1937 году. Оно стало товарным знаком для мясных консервов компании Hormel Foods Corporation — острого колбасного фарша из свинины. Согласно изданию The Sun, название придумал Кен Диньо — брат руководителя компании.

Первоначально SPAM разработали для удовлетворения потребностей нуждающихся в деньгах американских семей в стране, которая восстанавливала свои силы к концу Великой депрессии.

Когда через два года началась Вторая мировая война, продукт нашел дальнейшее применение, поскольку его можно было хранить в течение длительного периода времени и он сохранял свои свойства.

Ими также снабжали как американских солдат, так и союзников по программе ленд-лиза.

Почему “спам” обрел другое значение?

После Второй мировой войны остались огромные запасы этих консервов. Поэтому для того, чтобы сбыть свою продукцию, компания Hormel Foods провела первую в своем роде рекламную кампанию.

«Слово «SPAM» бросалось в глаза на каждом углу, с витрин всех дешёвых магазинов, оно было написано на бортах автобусов и трамваев. Это слово можно было прочесть на фасадах домов и в газетах. Реклама консервов «SPAM» беспрерывно транслировалась по радио», — пишет Википедия.

«Я не люблю SPAM!» и хор викингов

Позже термин “SPAM” в значении назойливой рекламы прославил скетч комик-группы “Монти Пайтон” из телевизионного шоу “Летающий цирк Монти Пайтона” (1969).

В скетче показано кафе, где все блюда в меню содержат “SPAM”, даже по несколько раз. Когда люди пытаются заказать блюдо без “SPAMа”, официантка предлагает ему блюдо с “небольшим количеством SPAMа”.

В ответ на возмущения женщины, которая кричит “Я не люблю ‘SPAM’!”, хор викингов, сидящих за соседними столиками, начинает петь хвалебную песню о “SPAMе”, перебивая диалог официантки и посетителей. Это приводит к хаосу.

А на конференциях Usenet в 1986 году появилось множество одинаковых сообщений от Дэйва Родеса, рекламирующих финансовую пирамиду. Эти сообщения стали сравнивать с рекламой из скетча и привнесли новое значение к слову “спам”.

Так его стали использовать в компьютерной терминологии для обозначения назойливых рекламных рассылок.

НАСА предложило землянам поучаствовать в рассылке космического спама. Как?

Любой желающий может отправить послание в космос, прямо к Юпитеру. Правда, такие «письма» больше похожи на спам. И вот почему.

НАСА предложило землянам поучаствовать в рассылке космического спама. Как?