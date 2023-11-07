Сколько квашеной капусты нужно есть в день? Ответ экспертов может удивить

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Опубликовано: 07.11.2023 08:05 , Обновлено: 06.11.2023

Квашеная капуста — высокопитательная, богатая пробиотиками и очень полезная закуска. Молочнокислые бактерии, которые в ней находятся, благотворно влияют на флору кишечника и иммунную систему человека. Однако, как и любой другой продукт, ее употребление необходимо контролировать. Сколько же квашеной капусты можно съедать в день, чтобы она не навредила вашему организму? Узнали, что говорят на этот счет эксперты.

Так, по информации портала medicinenet.com, в день нужно съедать всего лишь одну столовую ложку или 10 граммам квашеной капусты. Однако, по словам экспертов, можно увеличить ее употребление до шести столовых ложек или 60 граммов в день. Злоупотреблять закуской не рекомендуют.

При этом, чтобы получить пользу от употребления квашеной капусты, советуют поддерживать постоянное количество и употреблять ее регулярно. Квашеную капусту можно есть в любое время дня, но лучшим временем считается раннее утро, отметили специалисты.

В то же время врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков разрешил есть 200 граммов этого овоща в сутки. А это около 20 столовых ложек. То есть, небольшая тарелка.

Он также отметил, что лучше всего сочетать квашеную капусту с другими продуктами, который содержат железо. Лучше всего с:

говядиной;

бараниной;

куриными бедрами;

печенью.

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Что лучше — магазинная или домашняя квашеная капуста?

Употреблять закуску можно как домашнюю, так и покупную. Однако из-за обработки купленную в магазине считают менее полезной, чем домашнюю.

Дело в том, что большинство купленных в магазине вариантов квашеной капусты пастеризуются в процессе консервирования, что уничтожает любое активное содержание пробиотиков.

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А чем отличается квашеная от маринованной?

Квашеную и маринованную капусту, хотя их часто путают друг с другом, отличить относительно легко. Помните, что квашеная капуста не ферментируется естественным путем, а готовится с использованием уксуса, сахара и соли.

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Пищевая ценность квашеной капусты

Вот таблица пищевой ценности квашеной капусты (в расчете на 100 грамм):

Питательные вещества Количество Калории 19 Углеводы 4,9 грамма, 2%дневной нормы Натрий 661 мг, 28% дневной нормы Пищевые волокна 2,9 грамма, 12% дневной нормы Сахар 1,8 грамма Белок 0,9 грамма, 2 % дневной нормы Всего жиров 0,1 грамм, 0% дневной нормы Насыщенный жир 0,0 грамм, 0% дневной нормы Полиненасыщенные жиры 0,1 грамм Витамин А 1 мкг Витамин C 14,7 мг, 24% дневной нормы Витамин К 13,0 мкг, 16% дневной нормы Кальций 30,0 мг, 3% дневной нормы Железо 1,5 мкг, 8% дневной нормы Калий 170 мг, 5% дневной нормы Магний 13,0 мг, 3% дневной нормы Цинк 0,2 мг, 1% дневной нормы

9 полезных свойств квашеной капусты

Улучшает здоровье кишечника. Квашеная капуста богата пробиотиками, которые способствуют пищеварению, усвоению витаминов и минералов, а также предотвращают запоры. Внезапное или чрезмерное употребление квашеной капусты может привести к диарее. Однако при ежедневном употреблении организм привыкает к ней, и постепенно диарея исчезает. Считается, что квашеная капуста снижает частоту обострений воспалительного синдрома кишечника. Повышает иммунитет . Научно доказано, что квашеная капуста обладает иммуноукрепляющими свойствами. Создание равновесия в кишечнике приводит к формированию здоровой слизистой оболочки кишечника, что позволяет вырабатывать естественные антитела, обеспечивающие безопасность и защиту организма. Обладает противовоспалительными свойствами. Защищает мозг. Пробиотики - это полезные бактерии, которые защищают организм от опасных бактерий и ядов. Эти полезные бактерии связываются с процессами в головном мозге и, как было показано, способствуют улучшению памяти и снижению симптомов тревоги и депрессии. Снижает потребление калорий. Квашеная капуста содержит мало калорий и много клетчатки. Высокое содержание клетчатки в квашеной капусте позволяет дольше оставаться сытым и, возможно, снизить ежедневное потребление калорий в качестве вспомогательного средства при диете. Улучшает здоровье печени. Пробиотики и витамины, содержащиеся в квашеной капусте, способствуют выведению токсинов из печени и регенерации новых, здоровых клеток печени. Улучшает здоровье костей. Квашеная капуста может быть полезна для костей. Контролируемое исследование показало, что витамин К жизненно необходим для поддержания прочности и целостности костей. Витамин К способствует реминерализации костей и задерживает возникновение возрастных проблем с костями у женщин в менопаузе. Предотвращает заболевания. Квашеная капуста помогает снизить риск развития различных заболеваний организма, таких как болезни мочевого пузыря, печени и кожи, поэтому она считается суперпродуктом. Снижает риск развития рака. Ферментированные продукты содержат противораковые химические вещества. Употребление квашеной капусты и других ферментированных продуктов, таких как кимчи и кефир, может в определенной степени предотвратить повреждение ДНК, чрезмерное производство клеток и их мутации. Улучшает общее состояние здоровья. Поскольку квашеная капуста содержит большое количество фолатов, она обладает целым рядом преимуществ для здоровья. Она полезна для здоровья десен. Кроме того, снижается риск сердечных заболеваний и инсульта. Фолат необходим для деления клеток и создания ДНК. Противовоспалительные свойства квашеной капусты и содержащиеся в ней витамины способствуют улучшению общего состояния здоровья.

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Кому квашеная капуста может принести вред?

Несмотря на то что квашеная капуста обладает различными полезными свойствами, ее употребление следует ограничить и даже отказаться от нее людям с некоторыми заболеваниями.

Квашеную капусту готовят в соляном растворе, поэтому содержание натрия в ней достаточно велико. В свою очередь высокое содержание натрия в организме повышает артериальное давление и увеличивает риск развития нежелательных сердечно-сосудистых и почечных заболеваний.

То есть, ее нельзя есть в избытке людям, страдающим :

гипертонией;

заболеваниями почек;

с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

хроническими заболеваниями пищеварительной системы.

Если вы страдаете какими-либо заболеваниями, перед употреблением квашеной капусты рекомендуется проконсультироваться с врачом.

6 других побочных эффектов квашеной капусты:

Диарея.

Метеоризм.

Головная боль.

Зуд кожи.

Чихание и насморк.

Высокое кровяное давление.

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