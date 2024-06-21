"За него работодатель драться будет" — Парень из Кобрина сдал экзамены на максимальные 400 баллов. Кем решил стать?

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Опубликовано: 21.06.2024 16:27 , Обновлено: 21.06.2024

Бывший школьник, а ныне — мечта любого ВУЗа Андрей Литвинович сдал вступительные испытания на 400 баллов из 400. У молодого человека "сотки" на ЦЭ по математике и русскому языку, ещё одна — на тестировании по английскому, и как вишенка на торте — средний балл аттестата с заветной круглой цифрой 10. В трёхминутном ролике в TikTok парень рассказал о пути к успеху, а также о том, на кого собирается поступать с таким солидным багажом за плечами.

На видео Андрей рассказал, что “учиться на 10” он решил ещё в восьмом классе. Парень скромно признаётся, что ему “просто понравилась красивая цифра”, поэтому он и решил вплотную заняться подготовкой к экзаменам. Сперва бывший школьник хотел подавать документы на экономический факультет БГУ, однако позже нашёл похожую специальность — “Электронная экономика” — в БГУИР. Так, судя по набору предметов, отличник планирует стать экономистом-программистом.

“Я люблю играть в волейбол и на гитаре, люблю интеллектуальные игры и читаю стихи. В общем, мне много что нравится”, — ответил на вопрос журналиста об увлечениях Андрей Литвинович.

Интересно, что в мае текущего года выпускник выиграл суперфинал интеллектуального шоу для школьников “Я знаю”, которое уже несколько лет идёт на белорусском телевидении.

В комментариях к ролику в TikTok успеху парня были рады не все. Многие писали, что он станет “будущим кассиром” и “будет работать за минималку”. Другие были разочарованы в выборе профессии и рекомендовали выпускнику идти учиться на пилота. Однако в большинстве своём комментарии всё-таки были положительные.

“Парень, ты просто лучший. Профессию выбрал правильную, особенно английский. И за тебя работодатель будет драться”, — поделился мнением один из пользователей видеоплатформы. Другой добавил:

“Все, кто пишет «будет потом работать за минималку», вы почему такие злые? Парень приложил титанические усилия, и это заслуживает уважения! Только вперёд!”

“Ты молодчина. Трудяга. Не слушай злобных комментаторов. Они просто лентяи”, — словно подытожил ещё один белорус.

Ранее Telegraf.news писал, что в четверг, 20 июня, стали известны результаты централизованного тестирования, которое провели 3 и 6 июня. В Министерстве образования рассказали, сколько выпускников получили 100 баллов, а сколько — ноль.

Ноль — почти у 300 человек. В Минобразования озвучили результаты двух дней ЦТ. А сколько стобалльников?