Когда белорусам квасить капусту в декабре 2023 года? Идеальные даты

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Опубликовано: 04.12.2023 12:02 , Обновлено: 04.12.2023

Квасить и мариновать капусту никогда не поздно, даже зимой. Однако, чтобы закуска получилась вкусной, сочной и хрустящей, многие ориентируются на специальный календарь. Какие же дни наиболее благоприятны для засолки капусты в декабре, а когда лучше заняться другими делами?

Отметим, что квасить капусту, в общем, можно в любое время. И декабрь, как и осенние месяцы, тоже является хорошим периодом для заготовок. Все потому, что в магазинах и на рынках продают урожай капусты поздних сортов, которые идеально подходят для засолки.

Но многие белорусы обращают особое внимание на лунный календарь, а также на народные приметы, связанные с квашением капусты.

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Фазы Луны

Так, согласно садоводческому лунному календарю, капуста получается особенно вкусной и сочной, если ее засаливать в первой фазе Луны - четверти, особенно ближе к полнолунию. Многие хозяйки и хозяева утверждают, что в этом случае капуста будет твердой и хрустящей. Так что, если вы хотите приготовить еще более вкусные домашние заготовки, следуйте рекомендациям лунного календаря!

Перед тем, как приступать к приготовлению капусты, также важно учитывать, что полнолуние, новолуние и спад луны не являются подходящими моментами для этого процесса. Так, приготовленная во время полнолуния закуска может стать неприятно пресной и размягченной, в новолуние — кислой и плохо сохраняться, а в период спада луны овощ может недостаточно просолиться.

Когда квасить капусту по лунному календарю в декабре 2023 года?

Так, самыми благоприятными днями для квашения и маринования капусты в декабре 2023 будут:

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Неблагоприятные (полнолуние и новолуние) – 13 и 27 декабря.

Кстати, согласно поверью, в неблагоприятные по лунному календарю дни закатки даже открывать нельзя, не то, чтобы заготавливать. Считается, что это может привести к быстрому скисанию или пересыханию продуктов.

Народные приметы

Многие следуют и народным приметам. Например, некоторые квасят капусту только в «мужские» дни:

понедельник;

вторник;

четверг.

А вот в “женские” — среду, пятницу и субботу — этим заниматься не следует.

Кроме того, согласно поверьям, не стоит делать капусту, если у вас плохое настроение — это может повлиять на вкус и качество закуски.

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Чем полезна квашенная капуста?

Квашеная капуста является очень полезным продуктом, который имеет ряд преимуществ:

Богатый источник витаминов и минералов. Квашеная капуста содержит большое количество витамина С, который укрепляет иммунную систему и защищает организм от различных инфекций. Также она богата витаминами группы В, витамином К, калием, кальцием, магнием и железом. Улучшает пищеварение. Квашеная капуста содержит много полезных бактерий, которые помогают улучшить работу пищеварительной системы. Они способствуют разложению пищи и усвоению питательных веществ. Улучшает состояние кожи. Благодаря высокому содержанию витамина C, квашеная капуста помогает поддерживать здоровье кожи. Она способствует образованию коллагена, который отвечает за упругость и эластичность кожи. Улучшает состояние костей. Благодаря высокому содержанию витамина К, квашеная капуста помогает укрепить кости и предотвратить развитие остеопороза. Способствует здоровью сердца. Квашеная капуста содержит много калия, который помогает снизить артериальное давление и улучшить работу сердца. Также она богата клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина в крови. Легко приготовить и хранить. Квашеная капуста не требует особых усилий для приготовления и может храниться в течение длительного времени без потери питательных свойств. Это делает ее удобным и полезным продуктом в рационе питания.

Сколько квашеной капусты нужно есть в день?

Ранее Телеграф писал, что как и любой другой продукт, употребление квашеной капусты необходимо контролировать. Сколько же квашеной капусты можно съедать в день, чтобы она не навредила вашему организму? Узнали, что говорят на этот счет эксперты.

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