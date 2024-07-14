Под Могилёвом лоб в лоб врезались две легковушки — двое погибли, в том числе и ребёнок

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Опубликовано: 14.07.2024 08:24 , Обновлено: 14.07.2024

В ГАИ УВД Могилёвского облисполкома сообщили об аварии со смертельным исходом, которая произошла накануне вечером. По словам инспекторов, водитель Volkswagen ехал по дороге М-8 «Граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины» и лоб в лоб столкнулся с Audi. В результате ДТП двое человек погибли, в том числе несовершеннолетний ребёнок.

В Госавтоинспекции сообщили, что около 20:40 вблизи поворота на санаторий “Сосны” в Могилёвском районе водитель автомобиля Volkswagen совершил лобовое столкновение с Audi. В результате аварии погибли два человека: мужчина и его 5-летний сын. Остальных пострадавших — трёх взрослых и одного несовершеннолетнего госпитализировали в БСМП Могилёва и областную детскую больницу.

По информации Минздрава, трое пострадавших находятся в отделении анестезии и реанимации. Состояние одного из пациентов оценивается как крайне тяжёлое, ещё двое — в тяжёлом состоянии.

“Ребёнок, который был госпитализирован в детскую областную больницу, находится в отделении анестезии и реанимации с сочетанными травмами разной сложности. Его состояние оценивается как средней степени тяжести”, — отметили в ведомстве.

Обновлено Позднее в Следственном комитете Беларуси установили, что водитель Volkswagen, совершая обгон попутной фуры, потерял контроль над управлением. Иномарка выехала на встречную полосу, где и столкнулась с автомобилем Audi. В результате ДТП 34-летний житель Могилёва и его 5-летний сын, которые находились в Volkswagen, скончались на месте. Жена погибшего мужчины и их 3-летняя дочь госпитализированы. Двое 18-летних жителей Климовичского района из Audi также находятся в больнице.

Ранее Telegraf.news писал о ДТП в Гродно, в результате которого серьёзно пострадал водитель мотоцикла. В Гродненской ГАИ сообщили, что инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения. На видео видно, как водитель двухколёсного транспорта на большой скорости врезался в автомобиль на перекрёстке.

На видео попало, как 29-летний мотоциклист в Гродно врезался в Lexus и перевернулся