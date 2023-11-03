Когда белорусам квасить капусту в ноябре 2023 года? Важно не упустить эти даты

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Опубликовано: 03.11.2023 10:52 , Обновлено: 03.11.2023

Когда лучше всего квасить и мариновать капусту, чтобы она была вкусной и хрустящей? Этим вопросом всегда задаются те, кто просто не может представить себе обед или ужин без домашних засолок. Лучшее время — это, конечно же, осень. Но в какие даты этим нужно заняться в ноябре?

Важно не упустить момент

В принципе, квасить капусту можно в любое время. Но именно ноябрь — лучший из всех осенних месяцев, так как именно в этот период на полях и в огороде собирают урожай поздних сортов. А ведь они как нельзя лучше подходят для заготовок в банках.

Однако, существует поверье (согласно садоводческому лунному календарю), что эта закуска получится в разы вкуснее и сочнее, если засаливать ее в первой фазе Луны, так называемой четверти, и особенно в дни, ближайшие к полнолунию. Тогда капуста будет твердой и хрустящей, уверяют многие хозяйки и хозяева.

Так что если вы хотите сделать свои домашние заготовке еще лучше — готовьте их в соответствии с фазами Луны!

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Когда квасить капусту по лунному календарю в ноябре 2023 года?

Сначала стоит напомнить, что готовить капусту не советуют во время:

полнолуния — она может стать пресной и мягкой;

новолуния — может получиться кислой и плохо храниться;

спада луны — овощ может не очень просолиться.

Таким образом, благоприятными днями для квашения и маринования капусты в ноябре 2023 года, будут:

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

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В чем квасить капусту?

Квашеная капуста получится удачной в любой емкости, но лучше всего выбрать специально изготовленную для этой цели.

Наши прабабушки и бабушки традиционно готовили квашеную капусту в керамической или каменной таре. Позже появились пластиковые бочки и ведра. Также это можно сделать и в стеклянных банках.

Однако, выбирая емкости для засолки капусты, не забывайте тщательно проверять качество материала, чтобы засолка была безопасной и здоровой, а также чтобы в пищу из емкостей не проникали вредные вещества.

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Какая капуста подходит для квашения и маринования?

При выборе капусты для маринования старайтесь отдать предпочтение поздним и зимним сортам.

При выборе головок лучше всего выбирать спелые — белые и упругие. Недозрелая и зеленая капуста, имеющая низкое содержание сахара, может дать силос со слегка горьковатым вкусом.

Краснокочанная капуста также подходит для маринования.

Но не стоит бояться и других сортов капусты, например, стоит попробовать засолить пекинскую. Ведь именно она является основным ингредиентом острой маринованной корейской закуски кимчи.

Как замариновать капусту быстрого приготовления?

Ранее Телеграф писал, что мариновать капусту можно по-разному: кто-то любит одни добавки, кто-то другие. При этом, многие не хотят и не могут ждать несколько дней (а то и недель), пока овощ не приобретет достаточно насыщенный вкус. Поэтому мы нашли удивительный рецепт капусты быстрого приготовления, благодаря которому можно будет насладиться закуской уже через 5 часов.

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