Этот продукт зря не добавляют при квашении капусты. Что станет со вкусом?

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Опубликовано: 20.10.2023 10:38 , Обновлено: 20.10.2023

Квашение капусты — это один из самых популярных способов ее консервации. С ней прекрасно сочетаются морковь, тмин и клюква, а кто-то для пикантности также бросает в банку лавровый лист, чеснок или укроп. Однако многие напрасно игнорируют еще один ингредиент, который придаст капусте неповторимые аромат и вкус.

Это растение сделает квашенную капусту не только оригинальной, но еще и более полезной. Речь идет о сельдерее (понадобятся листья и корень).

Зачем это делать? Во-первых, сельдерей богат витаминами и минералами, такими как витамин А, витамин С, калий и магний, поэтому у квашеной капусты появятся дополнительные питательные вещества.

Кроме того, у растения яркий, свежий и ароматный вкус, который придаст блюду уникальные приятные нотки.

Сколько соли нужно при квашении капусты? Узнали правильные пропорции

Рецепт квашенной капусты с сельдереем

Ингредиенты (на 2-3 трехлитровые банки):

5 кг белокочанной капусты;

ок. 750 грамм моркови;

0,5 большого корня сельдерея;

1 средний лук-порей (можно обычный репчатый или зеленый);

1 средний пучок листьев сельдерея;

на 1 кг капусты 1 столовая ложка соли.

[info_b]Семена тмина также хорошо сочетаются с этой капустой. Если вам нравится его вкус, то такое добавление даже желательно.[/info_b]

Как приготовить?

Капусту тонко нашинкуйте. Морковь и сельдерей очистите и натрите на крупной терке (листья сельдерея порежьте). Лук нарежьте и сложите все овощи в большую миску. Посыпьте солью и тщательно перемешайте.

Отставить миску с овощами в сторону на несколько часов, чтобы они пустили сок. Примерно через 4 часа снова перемешайте, переложите в подходящую емкость и тщательно утрамбуйте. Уложите вверху тяжелый груз и накройте марлей, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха.

Поставьте емкость с капустой при комнатной температуре и ежедневно в течение 3-4 дней делайте глубокие углубления деревянной ложкой, чтобы проветрить капусту и тем самым улучшить процесс квашения.

Через три дня сверху должна появиться пена. Снимите ее и в тот же день попробуйте капусту на вкус — она должна быть уже соленой, но не кислой. Примерно через 5 дней капуста уже будет кислой, но при желании можно добавить “силы” и подержать ее в бочке еще 2 дня.

Когда капуста станет достаточно кислой, можно переложить ее в банки. Они должны быть чистыми и ошпаренными. Укладывайте капусту достаточно плотно, сливая сок. Заливайте сок в банки сразу после укладки капусты, чтобы перекрыть поток воды - это предотвратит порчу капусты.

Закройте банки с капустой и уберите их в прохладное место, желательно без доступа света.

Сколько моркови нужно для квашения капусты? Сделайте так — и не прогадаете

Что еще стоит добавить при квашении капусты?

Как ранее писал Телеграф, также с капустой хорошо сочетаются:

лавровый лист;

чеснок;

укроп;

перец;

можжевельник;

майоран;

перец чили.

А чтобы капуста получилось без преувеличения самой вкусной в мире, нужно избежать нескольких ошибок при квашении.

Без этого ничего не получится. Нашли правила квашения идеальной капусты