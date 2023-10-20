Этот продукт зря не добавляют при квашении капусты. Что станет со вкусом?
Квашение капусты — это один из самых популярных способов ее консервации. С ней прекрасно сочетаются морковь, тмин и клюква, а кто-то для пикантности также бросает в банку лавровый лист, чеснок или укроп. Однако многие напрасно игнорируют еще один ингредиент, который придаст капусте неповторимые аромат и вкус.
Это растение сделает квашенную капусту не только оригинальной, но еще и более полезной. Речь идет о сельдерее (понадобятся листья и корень).
Зачем это делать? Во-первых, сельдерей богат витаминами и минералами, такими как витамин А, витамин С, калий и магний, поэтому у квашеной капусты появятся дополнительные питательные вещества.
Кроме того, у растения яркий, свежий и ароматный вкус, который придаст блюду уникальные приятные нотки.
Сколько соли нужно при квашении капусты? Узнали правильные пропорции
Рецепт квашенной капусты с сельдереем
Ингредиенты (на 2-3 трехлитровые банки):
- 5 кг белокочанной капусты;
- ок. 750 грамм моркови;
- 0,5 большого корня сельдерея;
- 1 средний лук-порей (можно обычный репчатый или зеленый);
- 1 средний пучок листьев сельдерея;
- на 1 кг капусты 1 столовая ложка соли.
[info_b]Семена тмина также хорошо сочетаются с этой капустой. Если вам нравится его вкус, то такое добавление даже желательно.[/info_b]
Как приготовить?
Капусту тонко нашинкуйте. Морковь и сельдерей очистите и натрите на крупной терке (листья сельдерея порежьте). Лук нарежьте и сложите все овощи в большую миску. Посыпьте солью и тщательно перемешайте.
Отставить миску с овощами в сторону на несколько часов, чтобы они пустили сок. Примерно через 4 часа снова перемешайте, переложите в подходящую емкость и тщательно утрамбуйте. Уложите вверху тяжелый груз и накройте марлей, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха.
Поставьте емкость с капустой при комнатной температуре и ежедневно в течение 3-4 дней делайте глубокие углубления деревянной ложкой, чтобы проветрить капусту и тем самым улучшить процесс квашения.
Через три дня сверху должна появиться пена. Снимите ее и в тот же день попробуйте капусту на вкус — она должна быть уже соленой, но не кислой. Примерно через 5 дней капуста уже будет кислой, но при желании можно добавить “силы” и подержать ее в бочке еще 2 дня.
Когда капуста станет достаточно кислой, можно переложить ее в банки. Они должны быть чистыми и ошпаренными. Укладывайте капусту достаточно плотно, сливая сок. Заливайте сок в банки сразу после укладки капусты, чтобы перекрыть поток воды - это предотвратит порчу капусты.
Закройте банки с капустой и уберите их в прохладное место, желательно без доступа света.
Сколько моркови нужно для квашения капусты? Сделайте так — и не прогадаете
Что еще стоит добавить при квашении капусты?
Как ранее писал Телеграф, также с капустой хорошо сочетаются:
- лавровый лист;
- чеснок;
- укроп;
- перец;
- можжевельник;
- майоран;
- перец чили.
А чтобы капуста получилось без преувеличения самой вкусной в мире, нужно избежать нескольких ошибок при квашении.
Без этого ничего не получится. Нашли правила квашения идеальной капусты