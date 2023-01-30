Не выбрасывайте кожуру мандарина. Вот почему есть ее нужно круглый год

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Опубликовано: 30.01.2023 10:21 , Обновлено: 30.01.2023

Мандарин — довольно популярный цитрусовый фрукт, который любят как дети, так и взрослые. Особенно зимой. Однако, согласно традиционной китайской медицине, и кожура мандарина обладает множеством полезных свойств. Поэтому есть ее стоит круглый год! Если до сих пор вы выбрасывали мандариновые корки как отходы, обязательно прочитайте, что с ними лучше делать.

Польза мандариновой кожуры

Важнейшим компонентом кожуры мандарина, отвечающим за его разностороннее действие, является нобелитин. Это вещество, которое активно защищает организм от таких заболеваний, как:

ожирение;

атеросклероз;

болезни системы кровообращения;

сердца или сахарный диабет II типа.

Нобелитин содержится в основном в кожуре, в мякоти его очень мало. Помимо предотвращения болезней, он также влияет на сжигание жиров в печени, очищает организм от токсинов и регулирует процессы пищеварения.

Также кожура мандарина — богатый источник микроэлементов и витаминов — С и А, обладающих антиоксидантными свойствами.

Витамин С является сильным антиоксидантом, который поддерживает иммунную систему – предотвращает различные виды инфекций, в том числе простуды и боли в горле.

С другой стороны, витамин А, содержание которого в мандаринах превышает содержание других цитрусовых, поддерживает борьбу со свободными радикалами, ответственными за процесс старения. Улучшает состояние кожи и волос, защищает от болезней глаз, в т.ч. катаракты или глаукомы.

Кожура мандарина также содержит ряд минералов, необходимых для правильного функционирования организма, таких как: кальций, фосфор, железо и магний.

Кроме того, он также имеет эффект разрушения раковых клеток.

А еще кожура мандарина поможет тебе при заложенности носа. Поместите кожуру 2-3 мандаринов в миску с кипящей водой. Дайте пару минут постоять, а затем в течение 10 минут вдыхайте поднимающийся над миской пар.

[info_b] Напомним, что цитрусовые — сильные аллергены. Поэтому некоторым людям, нужно быть осторожными как с самими плодами, так и с кожурой мандаринов.[/info_b]

Как правильно засушить кожуру мандарина

Чтобы приготовить сушеную мандариновую цедру, тщательно промойте цитрус, а затем очистите его. С помощью ножа можно снять с кожуры белые перепонки и нарезать ее на тонкие полоски.

Фото: elzbietakasztelaniec.pl

Подготовленные таким образом шкурки следует подсушить в духовке или несколько дней на подоконнике.