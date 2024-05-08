На видео попало, как в Чехии автовоз вмял Škoda Fabia с людьми в другой автовоз

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Опубликовано: 08.05.2024 13:16 , Обновлено: 08.05.2024

Недалеко от чешского города Богумин автовоз с машинами при движении вмял Škoda Fabia в автовоз с танком. В результате погиб пожилой мужчина, который был за рулем легковушки, его сына госпитализировали с тяжелыми травмами.

Судя по видео, сила удара была огромной, водитель автовоза не затормозил. От удара одну из машин, которую он перевозил, отбросило вперед.

В красной Škoda Fabia сидел 75-летний водитель, который погиб, и его 24-летний сын, написал чешский портал aktu.news. Еще один мужчина избежал аварии с легкими травмами.