Появились фото внутри расплавленного ядерного реактора Фукусимы после катастрофы

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Опубликовано: 20.03.2024 12:03 , Обновлено: 20.03.2024

Компания-оператор атомной электростанции Фукусима, Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) опубликовала 12 фотографий, сделанных изнутри объекта. Это первые в истории снимки, сделанные изнутри главной структурной опоры, называемой пьедесталом, в первом защитном корпусе реактора, пострадавшего в результате аварии, - области непосредственно под активной зоной реактора.

Должностные лица давно надеялись добраться до этой области, чтобы исследовать активную зону и расплавленное ядерное топливо, которое попало туда, когда системы охлаждения станции были повреждены сильным землетрясением и цунами в 2011 году.

На цветных снимках высокой четкости, сделанных беспилотниками, видны коричневые предметы разных форм и размеров, свисающие с разных мест постамента.

Части механизма привода управляющего стержня, который контролирует цепную ядерную реакцию, и другое оборудование, прикрепленное к активной зоне, беспилотники сбили с места.

Представители TEPCO заявили, что не смогли определить по снимкам, были ли болтающиеся комки расплавленным топливом или расплавленным оборудованием, не получив других данных, таких как уровень радиации.

Беспилотники не несли дозиметров для измерения радиации, потому что они должны были быть легкими и маневренными.

Внутри трех поврежденных реакторов осталось около 880 тонн высокорадиоактивного расплавленного ядерного топлива.

TEPCO пытается узнать больше о его местонахождении и состоянии, чтобы облегчить его удаление и вывод станции из эксплуатации. Камеры беспилотника не смогли разглядеть дно активной зоны реактора, отчасти из-за темноты защитного корпуса, сказали официальные лица.

По их словам, информация, полученная в ходе зондирования, может помочь в будущих исследованиях расплавленных обломков, которые являются ключом к разработке технологий и роботов для их удаления.

Однако большое количество неизвестных сведений о внутреннем устройстве реакторов говорит о том, насколько сложной будет эта работа. Критики говорят, что сроки очистки станции, установленные правительством и TEPCO на 30-40 лет, слишком оптимистичны.

Сложный процесс вывода из эксплуатации уже затянулся на годы из-за технических препятствий и недостатка данных.

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Авария на АЭС “Фукусима” стала одной из самых разрушительных ядерных катастроф в мире. Она произошла после землетрясения магнитудой 9,0 у восточного побережья Японии, одного из самых мощных за всю историю наблюдений в Японии.

Землетрясение было настолько мощным, что сместило Землю со своей оси и вызвало мощное цунами, которое захлестнуло главный японский остров Хонсю.

Только в результате разрушений, вызванных цунами, погибли 18 000 человек.

Вода от смертоносного цунами легко преодолела береговую оборону Фукусимы и затопила реактор, вызвав его расплавление. По мере того как все больше и больше радиации вытекало из станции, более 150 000 человек были вынуждены эвакуироваться из окрестностей. И по сей день отчуждение сохраняется, и почти все перемещенные жители еще не вернулись.

Власти Японии считают, что на дезактивацию территории уйдет до 40 лет.

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