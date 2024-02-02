Успеть за 1,5 часа. Кафе в Минске предложило клиентам пельменный безлимит. Сколько стоит?

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Опубликовано: 02.02.2024 08:48 , Обновлено: 02.02.2024

Столичное кафе Jia, которое специализируется на азиатской кухне, сделало для своих клиентов необычное "безлимитное" предложение: за фиксированную сумму посетителям предложили съесть столько пельменей, сколько захочется. Единственное ограничение - по времени: уложиться нужно в полтора часа. Посмотрели, что входит в "пельменный безлимит" и во сколько он обойдётся.

На выбор заведение предложило восемь видов “стопроцентно домашних китайских пельменей” с разными мясными и овощными начинками:

свинина/квашеная капуста/лук/имбирь,

свинина/пекинская капуста/лук/имбирь,

свинина/фенхель/лук/имбирь,

свинина/грибы шиитаке/лук зеленый,

свинина/сельдерей/зеленый лук,

курица/кукуруза/зеленый лук,

курица/грибы шитаке/зеленый лук,

говядина/морковь/зеленый лук.

Кроме того, к пельменям кафе пообещало подавать соусы - соевый, острый или уксусный - также в неограниченном количестве. В качестве приятного бонуса, который также входит в стоимость “пельменного безлимита” - 600 мл чая (зелёный, чёрный или фруктовый), а также 4 вида китайских закусок:

картофельная соломка с морковью в остро-кислом соусе,

солёный арахис,

древесные грибы с луком в остро-кислом-соусе,

яйцо маринованное в соевом соусе.

Закуски и чай подадут только раз, а вот пельмени можно заказывать снова и снова, пока не закончится отведённые на это полтора часа: сначала клиенту подадут первую порцию на его выбор, затем - вторую (можно взять с другим вкусом) и так далее. Владельцы заведения подчеркнули, что безлимит “идёт строго на одного человека”, то есть оплатить один безлимит, а есть вдвоём или целой компанией не получится.

Стоит такой “пельменный безлимит” 35 рублей (неакционная стоимость стандартной порции из 15 пельменей в кафе в зависимости от начинки варьируется от 16 до 22 рублей).

Однако сама акция не безгранична: её приурочили к китайскому Новому году, который в этом году отмечают 10 февраля. Воспользоваться предложением кафе можно с 1 по 8 февраля .

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Напомним, прошлой осенью ряд белорусских кафе в разных городах страны запустили “гигантские сеты” по фиксированной цене. В одном случае кафе предложило клиентам сразу 6 литров капучино и огромный макарон за 55 рублей, в другом - 4 литра какао и XL печенье за 35 рублей.

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