Добавьте в блины два стакана этого напитка - и они будут пышными как никогда. Что ещё добавить в тесто?

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Опубликовано: 17.06.2024 08:48 , Обновлено: 17.06.2024

Блины и оладьи - отличная идея для быстрого и вкусного завтрака или сладкого перекуса. Они просты в приготовлении и не требуют сложных ингредиентов. Однако секрет идеальных оладий заключается не только в подборе ингредиентов, но и в соответствующей технологии приготовления. Существует простой трюк, благодаря которому ваши блинчики станут пышными как никогда.

Всесезонная популярность блинов и оладьей обусловлена простотой их приготовления и возможностью добавлять различные добавки, будь то варенье, сметана либо мёд. Блины и оладьи идеально подходят для завтрака, десерта или послеобеденного чая. Однако, чтобы добиться максимальной пышности, стоит знать несколько хитростей.

Секрет пышных оладушек – это… кислое молоко!

Вместо традиционного молока или воды в тесто для блинов добавьте 2 стакана кислого молока. Благодаря этому нему оладьи поднимутся, как подушечки на сковороде, а их консистенция будет необычайно нежной и воздушной. Кислое молоко не только разрыхляет тесто, но и придает оладушкам слегка кисловатый вкус, который прекрасно сочетается с фруктами и сладкими соусами.

Как приготовить оладьи на кислом молоке?

Ингредиенты:

2 больших яйца,

2 стакана простокваши,

2,5 стакана пшеничной муки,

щепотка соли,

1 чайная ложка разрыхлителя,

1 ванильный сахар,

сахарная пудра для посыпки,

масло для жарки.

Приготовление:

Смешайте в миске муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Добавьте кислое молоко и яйца. Все тщательно перемешать до густоты. Нагрейте масло на сковороде. Ложкой берите порции теста и выкладывайте их на противень. Обжарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые оладьи выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы стекла лишний жир. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте с любимыми начинками.

Дополнительные советы:

Чтобы оладьи получились еще пышнее, можно отделить яичные белки от желтков. Взбейте яичные белки до устойчивых пиков и осторожно вмешайте их в тесто непосредственно перед жаркой.

Также в тесто можно добавить тертое яблоко, грушу или банан.

Вместо масла можно жарить блины на сливочном масле.

Рванее Telegraf.news писал о том, что блины — хорошее решение для любого завтрака, и вариантов их приготовления существует бесконечное множество. Этот рецепт блинов внесёт разнообразие и позволит не только сэкономить яйца, но и спасёт один из залежавшихся фруктов от утилизации. Замените яйцо перезревшим бананом, вы получите невероятно вкусный и полезный завтрак, который оценят как взрослые, так и дети.

Как приготовить блинчики без из яиц? Этот залежавшийся продукт найдёт своё применение