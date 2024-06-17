Добавьте в блины два стакана этого напитка - и они будут пышными как никогда. Что ещё добавить в тесто?
Блины и оладьи - отличная идея для быстрого и вкусного завтрака или сладкого перекуса. Они просты в приготовлении и не требуют сложных ингредиентов. Однако секрет идеальных оладий заключается не только в подборе ингредиентов, но и в соответствующей технологии приготовления. Существует простой трюк, благодаря которому ваши блинчики станут пышными как никогда.
Всесезонная популярность блинов и оладьей обусловлена простотой их приготовления и возможностью добавлять различные добавки, будь то варенье, сметана либо мёд. Блины и оладьи идеально подходят для завтрака, десерта или послеобеденного чая. Однако, чтобы добиться максимальной пышности, стоит знать несколько хитростей.
Секрет пышных оладушек – это… кислое молоко!
Вместо традиционного молока или воды в тесто для блинов добавьте 2 стакана кислого молока. Благодаря этому нему оладьи поднимутся, как подушечки на сковороде, а их консистенция будет необычайно нежной и воздушной. Кислое молоко не только разрыхляет тесто, но и придает оладушкам слегка кисловатый вкус, который прекрасно сочетается с фруктами и сладкими соусами.
Как приготовить оладьи на кислом молоке?
Ингредиенты:
- 2 больших яйца,
- 2 стакана простокваши,
- 2,5 стакана пшеничной муки,
- щепотка соли,
- 1 чайная ложка разрыхлителя,
- 1 ванильный сахар,
- сахарная пудра для посыпки,
- масло для жарки.
Приготовление:
- Смешайте в миске муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар.
- Добавьте кислое молоко и яйца. Все тщательно перемешать до густоты.
- Нагрейте масло на сковороде.
- Ложкой берите порции теста и выкладывайте их на противень.
- Обжарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
- Готовые оладьи выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы стекла лишний жир.
- Посыпьте сахарной пудрой и подавайте с любимыми начинками.
Дополнительные советы:
Чтобы оладьи получились еще пышнее, можно отделить яичные белки от желтков. Взбейте яичные белки до устойчивых пиков и осторожно вмешайте их в тесто непосредственно перед жаркой.
Также в тесто можно добавить тертое яблоко, грушу или банан.
Вместо масла можно жарить блины на сливочном масле.
Рванее Telegraf.news писал о том, что блины — хорошее решение для любого завтрака, и вариантов их приготовления существует бесконечное множество. Этот рецепт блинов внесёт разнообразие и позволит не только сэкономить яйца, но и спасёт один из залежавшихся фруктов от утилизации. Замените яйцо перезревшим бананом, вы получите невероятно вкусный и полезный завтрак, который оценят как взрослые, так и дети.
Как приготовить блинчики без из яиц? Этот залежавшийся продукт найдёт своё применение