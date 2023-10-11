Без этого ничего не получится. Нашли правила квашения идеальной капусты

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Опубликовано: 11.10.2023 13:52 , Обновлено: 20.10.2023

Квашеная капуста популярна в многих странах. И хотя ее можно спокойно купить в магазине, что может быть лучше приготовленной самостоятельно? Ведь так вы можете сами приправить ее и выбрать добавки. Мы узнали, какие подойдут идеально и что нужно сделать, чтобы квашеная капуста не была слишком кислой и горькой.

Чтобы капуста получилось без преувеличения самой вкусной в мире, нужно избежать нескольких ошибок при квашении.

Что лучше — квасить в банке или бочке?

Обычно для квашения берут большие стеклянные банки или керамические емкости. Многие до сих пор используют деревянные бочки. Но какая емкость лучше.

Оказывается, все. Это неважно, возьмете вы банку, бочку или даже пластиковую коробку. Главное, чтобы сосуд был вместительным и практичным.

Гораздо важнее выбрать подходящее место. Оно должно быть прохладным и затененным. Температура в идеале должна быть около 6 градусов.

Что добавить при квашении капусты?

Также важно правильно подобрать специи. Самая главная — это соль, которая поддерживает процессы брожения. Сколько ее добавить на килограмм овоща или трехлитровую банку, Телеграф писал ранее.

Сколько соли нужно при квашении капусты? Узнали правильные пропорции

Также с капустой хорошо сочетаются:

лавровый лист;

чеснок;

укроп;

тмин;

перец;

можжевельник;

майоран;

перец чили.

Ну и главный в дополнении к капусте овощ — это морковь. Однако там, как и с солью, нужны правильные пропорции.

Сколько моркови нужно для квашения капусты? Сделайте так — и не прогадаете

Прокалывание

Еще один момент — прокалывание (или протыкание) продукта. Его лучше всего делать через три дня, когда квашеная капуста увеличится в объеме.

Откройте крышку и просуньте внутрь конец длинной ложки. Это позволит выпустить скопившиеся газы. Главное, делать это стерильным инструментом.

Почему квашеная капуста получается горькой и невкусной?

На это есть несколько причин. К наиболее важным относятся:

низкое качество овоща;

перебор с солью — избыток этого ингредиента сильно портит вкус и тормозит процесс брожения;

мытье сырой капусты в слишком теплой воде (в этом случае овощ меняет свой вкус).

Как же избавиться от горького привкуса? Этот эффект достигается, если капусту оставить на несколько дней в прохладном темном месте, а затем промыть в холодной воде.

Квашеная капуста также может испортиться, что можно распознать по:

неприятному запаху;

кашеобразной консистенции;

темному цвету;

розовому осадку.

Кроме того, нужно обратить внимание на маринад — если в нем есть пузырьки, то такой продукт лучше не употреблять. Причинами этого являются:

слишком высокая температура;

доступ света;

негерметичная емкость;

избыток соли.

Ранее Телеграф писал, в какие дни осени квасить капусту лучше всего.

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