Как быстро и вкусно замариновать капусту со свеклой? Эта будет готова за сутки

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Опубликовано: 06.11.2023 09:52 , Обновлено: 15.11.2024

Маринованная капуста со свеклой — это очень вкусное и полезное блюдо. Благодаря специальному рецепту, вы сможете насладиться сочной и ароматной закуской уже через 24 часа, она также станет отличным дополнением к любому обеду или ужину. Для тех, кто не пробовал такое вкусовое сочетания, этот метод маринования капусты станет настоящим открытием.

Само приготовление займет всего 10 минут. А готовы овощи будут уже через сутки. То есть, если вы займетесь маринованием утром, то сможете насладится капустой со свеклой на следующий день.

Чтобы закуска получилась еще вкуснее и ароматнее, также идеально подойдут чеснок, лавровый лист и еще несколько других добавок.

Ингредиенты:

капуста — 1,5-2 кг (1 кочан);

свекла — 1 шт.;

чеснок — 1 головка;

лавровый лист — 5 шт.;

перец горошком — 10 шт;

вода — 1 л;

соль — 2 стол.л.

сахар — 150 гр.

уксус 9% — 150 мл;

растительное масло — 0,5 стакана.

Капусту порежьте на большие квадратные куски (не забудьте предварительно снять с овоща плохие листы), кочерыжку выбросьте.

Свеклу помойте, почистите и нарежьте ее как удобно (кружочками, брусками) или потрите на терке. Чем меньше кусочки, тем насыщеннее будет цвет маринада.

Чеснок разделите на зубчики и почистите.

Возьмите подходящую емкость (например, трехлитровую банку или кастрюлю), выложите капусту, свеклу и чеснок слоями. Также добавьте между ними лавровый лист и перец.

Чтобы приготовить рассол, налейте в кастрюлю воду, поставьте на плиту. Добавьте туда соль, сахар, уксус и растительное масло. Все хорошо перемешайте.

Доведите смесь до кипения и проварите еще 2-3 минуты. Снимите кастрюлю с плиты и залейте рассолом овощи (он должен покрывать их полностью). Если маринада мало, сделайте еще.

Утрамбуйте капусту (если в банке) или положите сверху что-нибудь тяжелое (если в кастрюле). Оставьте осывать.

Затем уберите емкость в холодильник. Через 24 часа она будет готова, приятного аппетита!

[info_b]Кстати, такую капусту можно закатать на зиму.[/info_b]

Как заквасить капусту со свеклой?

Также вы можете попробовать рецепт квашенных овощей. Для этого понадобится немного больше времени и терпения.

Вам понадобятся:

700 г капусты;

300 г свеклы (после очистки);

15 г не йодированной соли (примерно 3 чайные ложки).

Капусту вымойте, очистите от внешних листьев и нашинкуйте.

Очищенную свеклу натрите на крупной терке.

Положить овощи в миску, добавить соль и тщательно перемешайте. Накройте миску тканью и оставьте на несколько часов, чтобы овощи пустили сок.

Фото: hajduczeknaturalnie.pl

Уложите овощи в банку слоями, тщательно утрамбовывая. При этом должно выделяться столько сока, чтобы покрыть содержимое жидкостью. Если овощи очень сухие — можно добавить несколько столовых ложек рассола (пресловутая столовая ложка соли на литр воды). Достаточно, чтобы жидкость покрывала поверхность маринада.

Фото: hajduczeknaturalnie.pl

Закройте банку. Оставьте на кухне на 4-7 дней (в зависимости от температуры и вкусовых предпочтений), затем переложите в холодильник или съешьте как можно скорее.

Фото: hajduczeknaturalnie.pl

[info_b]Предварительно банку следует поставить на тарелку, так как жидкость может вытекать из емкости. Брожение происходит довольно бурно, вероятно, из-за присутствия свеклы, содержащей большое количество натуральных сахаров.[/info_b]

Чем полезны такие закуски?

Маринованная или квашенная капуста со свеклой — это не только полезный, но и вкусный продукт. Вот какими свойствами он обладает:

Богатый источник питательных веществ. В блюде много витаминов и минералов, таких как витамины С, К и В6, фолиевая кислота, калий, железо и магний. Укрепляет иммунную систему. Благодаря высокому содержанию витамина С, маринованная капуста со свеклой помогает защитить организм от различных инфекций и болезней. Полезна для пищеварения. Закуска содержит много клетчатки, которая помогает улучшить пищеварение и предотвратить запоры. Помогает контролировать уровень холестерина. Капуста и свекла содержат вещества, которые помогают улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы. Способствует похудению. Маринованная капуста со свеклой имеет низкую калорийность, но при этом богата питательными веществами, что делает ее идеальным продуктом для тех, кто следит за своим весом. Способствует здоровью костей. Капуста и свекла содержат кальций, который необходим для здоровья костей и зубов, поэтому маринованная капуста со свеклой может быть полезна для предотвращения остеопороза. Улучшает настроение. Маринованная капуста со свеклой содержит фолиевую кислоту, которая помогает улучшить настроение и снизить риск развития депрессии.

Ранее Телеграф предлагал еще один быстрый способ маринования капусты, благодаря которому можно будет насладиться закуской уже через 5 часов.

Как быстро и вкусно замариновать капусту? Эта будет готова уже через 5 часов