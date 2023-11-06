Как быстро и вкусно замариновать капусту со свеклой? Эта будет готова за сутки
Маринованная капуста со свеклой — это очень вкусное и полезное блюдо. Благодаря специальному рецепту, вы сможете насладиться сочной и ароматной закуской уже через 24 часа, она также станет отличным дополнением к любому обеду или ужину. Для тех, кто не пробовал такое вкусовое сочетания, этот метод маринования капусты станет настоящим открытием.
Само приготовление займет всего 10 минут. А готовы овощи будут уже через сутки. То есть, если вы займетесь маринованием утром, то сможете насладится капустой со свеклой на следующий день.
Чтобы закуска получилась еще вкуснее и ароматнее, также идеально подойдут чеснок, лавровый лист и еще несколько других добавок.
Ингредиенты:
- капуста — 1,5-2 кг (1 кочан);
- свекла — 1 шт.;
- чеснок — 1 головка;
- лавровый лист — 5 шт.;
- перец горошком — 10 шт;
- вода — 1 л;
- соль — 2 стол.л.
- сахар — 150 гр.
- уксус 9% — 150 мл;
- растительное масло — 0,5 стакана.
Капусту порежьте на большие квадратные куски (не забудьте предварительно снять с овоща плохие листы), кочерыжку выбросьте.
Свеклу помойте, почистите и нарежьте ее как удобно (кружочками, брусками) или потрите на терке. Чем меньше кусочки, тем насыщеннее будет цвет маринада.
Чеснок разделите на зубчики и почистите.
Возьмите подходящую емкость (например, трехлитровую банку или кастрюлю), выложите капусту, свеклу и чеснок слоями. Также добавьте между ними лавровый лист и перец.
Чтобы приготовить рассол, налейте в кастрюлю воду, поставьте на плиту. Добавьте туда соль, сахар, уксус и растительное масло. Все хорошо перемешайте.
Доведите смесь до кипения и проварите еще 2-3 минуты. Снимите кастрюлю с плиты и залейте рассолом овощи (он должен покрывать их полностью). Если маринада мало, сделайте еще.
Утрамбуйте капусту (если в банке) или положите сверху что-нибудь тяжелое (если в кастрюле). Оставьте осывать.
Затем уберите емкость в холодильник. Через 24 часа она будет готова, приятного аппетита!
[info_b]Кстати, такую капусту можно закатать на зиму.[/info_b]
Как заквасить капусту со свеклой?
Также вы можете попробовать рецепт квашенных овощей. Для этого понадобится немного больше времени и терпения.
Вам понадобятся:
- 700 г капусты;
- 300 г свеклы (после очистки);
- 15 г не йодированной соли (примерно 3 чайные ложки).
Капусту вымойте, очистите от внешних листьев и нашинкуйте.
Очищенную свеклу натрите на крупной терке.
Положить овощи в миску, добавить соль и тщательно перемешайте. Накройте миску тканью и оставьте на несколько часов, чтобы овощи пустили сок.
Уложите овощи в банку слоями, тщательно утрамбовывая. При этом должно выделяться столько сока, чтобы покрыть содержимое жидкостью. Если овощи очень сухие — можно добавить несколько столовых ложек рассола (пресловутая столовая ложка соли на литр воды). Достаточно, чтобы жидкость покрывала поверхность маринада.
Закройте банку. Оставьте на кухне на 4-7 дней (в зависимости от температуры и вкусовых предпочтений), затем переложите в холодильник или съешьте как можно скорее.
[info_b]Предварительно банку следует поставить на тарелку, так как жидкость может вытекать из емкости. Брожение происходит довольно бурно, вероятно, из-за присутствия свеклы, содержащей большое количество натуральных сахаров.[/info_b]
Чем полезны такие закуски?
Маринованная или квашенная капуста со свеклой — это не только полезный, но и вкусный продукт. Вот какими свойствами он обладает:
- Богатый источник питательных веществ. В блюде много витаминов и минералов, таких как витамины С, К и В6, фолиевая кислота, калий, железо и магний.
- Укрепляет иммунную систему. Благодаря высокому содержанию витамина С, маринованная капуста со свеклой помогает защитить организм от различных инфекций и болезней.
- Полезна для пищеварения. Закуска содержит много клетчатки, которая помогает улучшить пищеварение и предотвратить запоры.
- Помогает контролировать уровень холестерина. Капуста и свекла содержат вещества, которые помогают улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы.
- Способствует похудению. Маринованная капуста со свеклой имеет низкую калорийность, но при этом богата питательными веществами, что делает ее идеальным продуктом для тех, кто следит за своим весом.
- Способствует здоровью костей. Капуста и свекла содержат кальций, который необходим для здоровья костей и зубов, поэтому маринованная капуста со свеклой может быть полезна для предотвращения остеопороза.
- Улучшает настроение. Маринованная капуста со свеклой содержит фолиевую кислоту, которая помогает улучшить настроение и снизить риск развития депрессии.
Ранее Телеграф предлагал еще один быстрый способ маринования капусты, благодаря которому можно будет насладиться закуской уже через 5 часов.
Как быстро и вкусно замариновать капусту? Эта будет готова уже через 5 часов