Ночью в Минске грузовик врезался в трамвай — есть пострадавшие

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Опубликовано: 10.06.2024 12:32 , Обновлено: 10.06.2024

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили о ДТП, которое произошло в ночь на 10 июня. По предварительной информации, 63-летний водитель грузового автомобиля "MAЗ" ехал по улице Якуба Коласа, не справился с управлением и столкнулся с трамваем, который в этот момент стоял на светофоре.

В результате ДТП водитель грузовика и пассажирка трамвая получили травмы — их доставили в больницу для обследования. На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Советского РУВД города Минска, сообщили в ведомстве. Судя по фото, трамвай получил удар в правый борт, по центру, в район средней двери.

“Госавтоинспекция напоминает, что во избежание ДТП водителям следует быть предельно сконцентрированными, проявлять максимум внимания и осторожности, находясь за рулем”, — подчеркнули инспекторы ГАИ.

Фото: Onliner

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Ранее Telegraf.news писал, что в Речицком районе Гомельской области бензовоз Volvo слетел с моста через Днепр. К счастью, грузовик опрокинулся на съезде и автомобиль не угодил в воду. По [link href=“https://t.me/uvdgomel/19789” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] областной милиции, всё произошло на трассе М-10 «Граница РФ — Гомель — Кобрин». Бензовоз двигался со стороны города Калинковичи в направлении Гомеля и, проезжая мост через Днепр, выехал за пределы проезжей части, пробил ограждение и слетел с моста.

Под Речицей бензовоз протаранил ограждение и слетел с моста