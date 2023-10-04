Не пропустите эти даты. Когда белорусам осенью квасить капусту?

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Опубликовано: 04.10.2023 13:29 , Обновлено: 09.10.2023

Квашение капусты — это один из самых лучших способов сохранить этот овощ на зиму. Причем, метод используют уже не одно столетие. Обычно капусту квасят осенью, когда она достигает полной зрелости и в ней скопилось наибольшее количество питательных веществ. Но в какие дни это сделать лучше всего?

Время имеет значение

Засолка квашеной капусты существует уже много веков. Наши бабушки делали это, бросая нашинкованную капусту в деревянные бочки.

По старинным обычаям, за правильное время отвечали фазы луны. Женщины наблюдали за небом, и когда луна всходила, собирались и заготавливали капусту. Многие хозяйки и по сей день придерживаются этого обычая.

Если у вас нет времени ориентироваться на луну или вы просто не считаете этот способ действенным, то лучшим временем для засолки капусты будет середина октября.

Когда квасить капусту по лунному календарю 2023 года?

Отметим, что не стоит квасить капусту во время полнолуния, так как она может стать пресной и мягкой.

Засаливание капусты лучше проводить после спада луны, но это может занять больше времени и овощ может не очень хорошо просолится

А если заквасить капусту на новолуние, то она может получиться кислой и плохо храниться.

Получается, наиболее удачным периодом для заквашивания капусты является растущий месяц, в этот период она получится хрустящей, сладкой, кислой и пикантной, а также будет дольше сохранять свои вкусовые качества.

То есть, лучше всего будет засолить капусту в следующие дни октября 2023 года:

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Какую капусту выбрать?

Для квашения лучше всего выбирать белокочанную капусту, так как она содержит больше сахаров и меньше клетчатки, что способствует более быстрому и качественному процессу квашения.

Также необходимо выбирать только свежие головки, без повреждений и пятен на листьях.

Но эксперты не советуют засаливать раннюю капусту, молодые маленькие кочаны. Все потому, что они недостаточно жесткие и дадут мало сока.

Кроме того, не стоит использовать для засолки сорта, предназначенные для хранения. У них обычно жесткие листья, которые будут ломаться, а сока не дадут.

А вот несколько способов, как квасить капусту в домашних условиях:

https://youtu.be/7X7SctsMx3A

Польза квашеной капусты

Самостоятельное приготовление квашеной капусты - это отличный способ сэкономить деньги в домашних условиях и гарантия того, что в ваших соленьях не будет искусственных и вредных добавок. В результате вы сможете наслаждаться вкусными и полезными салатами или капустным супом на протяжении всех зимних месяцев.

А знаете ли вы, как квашеная капуста влияет на ваше здоровье?

В ней много витамина С, она является очень хорошим и мощным пробиотиком. Все ее свойства не преувеличены, и употребление квашеной капусты подтверждено многими научными исследованиями и публикациями.

Вот несколько причин, почему ее стоит есть почаще:

Она содержит калий, витамин С, магний, железо, кальций, витамины группы В, а также витамины А, К и Е.

Она низкокалорийна и содержит много клетчатки.

Сок квашеной капусты поможет людям с язвами и эрозиями желудка - он смягчает желудочные кислоты.

Квашеная капуста может снизить уровень холестерина в крови.

Она является пробиотиком и заботится о состоянии кишечника. Она улучшает пищеварение и в жидком виде способствует укреплению иммунной системы.

Квашеная капуста также предотвращает запоры.

Она поможет регулировать уровень сахара в крови.

Она обладает свойствами, уменьшающими воспалительные процессы в организме, и таким образом может защитить вас от многих серьезных заболеваний.

Благодаря высокому содержанию витамина С она улучшает состояние кожи.

Это богатый источник антиоксидантов, защищающих клетки организма от свободных радикалов. Доказано, что это хороший способ снизить риск развития некоторых видов рака.

Употребление квашеной капусты также связано с выработкой триптофана, который необходим для производства серотонина, что положительно сказывается на нашем настроении.

А ранее Телеграф писал, что существует два основных вида этого овоща — белокочанная и краснокочанная, и они имеют свои отличия. Ответ на вопрос, какая полезнее, может вас удивить.

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