Сделайте это перед тем, как положить сливы в банку. Компот получится еще вкуснее
Компот из слив — это тот напиток, который будет согревать воспоминаниями холодными зимними вечерами. Но чтобы он получился по-настоящему вкусным, необходимо учитывать несколько важных моментов. Один из них — правильная подготовка слив перед тем, как закладывать их в банку.
[info_b]Сливовый компот можно пить как холодным, так и теплым. Зимой попробуйте подогреть его с корицей и украсить долькой апельсина.[/info_b]
Секрет компота из слив
Вам понадобятся:
- 2 кг слив;
- вода;
- сахар (1 ст. ложка на банку).
Чтобы компот получился действительно вкусным, нужно взять иголку и проткнуть предварительно вымытые сливы в нескольких местах. Дело в том, что тогда сливы лучше выделяют сок, который затем соединяется с водой.
А что делать дальше? Банки обязательно вымойте и ошпарьте (а в идеале — простерилизуйте).
Уложите сливы и насыпьте столовую ложку сахара. Залейте банки холодной кипяченой водой.
Накройте дно кастрюли тканью и поставьте банки. Залейте холодной водой так, чтобы она доходила до 3/4 высоты банок, но не допускайте попадания воды на крышки, так как банки могут плохо закрыться. Оставить на 40 минут.
Выньте банки из кастрюли и поставьте вверх дном для остывания.
Затем банки переверните и хранить ев сухом и прохладном месте.
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