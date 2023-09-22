Сделайте это перед тем, как положить сливы в банку. Компот получится еще вкуснее

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Опубликовано: 22.09.2023 11:21 , Обновлено: 22.09.2023

Компот из слив — это тот напиток, который будет согревать воспоминаниями холодными зимними вечерами. Но чтобы он получился по-настоящему вкусным, необходимо учитывать несколько важных моментов. Один из них — правильная подготовка слив перед тем, как закладывать их в банку.

[info_b]Сливовый компот можно пить как холодным, так и теплым. Зимой попробуйте подогреть его с корицей и украсить долькой апельсина.[/info_b]

Секрет компота из слив

Вам понадобятся:

2 кг слив;

вода;

сахар (1 ст. ложка на банку).

Чтобы компот получился действительно вкусным, нужно взять иголку и проткнуть предварительно вымытые сливы в нескольких местах. Дело в том, что тогда сливы лучше выделяют сок, который затем соединяется с водой.

Фото: pysznosci.pl

А что делать дальше? Банки обязательно вымойте и ошпарьте (а в идеале — простерилизуйте).

Уложите сливы и насыпьте столовую ложку сахара. Залейте банки холодной кипяченой водой.

Накройте дно кастрюли тканью и поставьте банки. Залейте холодной водой так, чтобы она доходила до 3/4 высоты банок, но не допускайте попадания воды на крышки, так как банки могут плохо закрыться. Оставить на 40 минут.

Выньте банки из кастрюли и поставьте вверх дном для остывания.

Затем банки переверните и хранить ев сухом и прохладном месте.

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