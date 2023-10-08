Сколько соли нужно при квашении капусты? Узнали правильные пропорции

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Опубликовано: 08.10.2023 11:41 , Обновлено: 08.10.2023

Квашеная капуста сочетает в себе преимущества свежего и ферментированного овоща, поскольку сохраняет витамин С и приобретает мощные соединения, способствующие укреплению здоровья. Однако, чтобы получить вкусный и хрустящий продукт, нужно, как минимум, знать, сколько добавить соли. Рассказываем о правильных пропорциях на кг капусты и на трехлитровую банку.

Почему нельзя насыпать мало или много соли?

В квашеной капусте должно быть необходимое количество соли, которое стимулирует рост молочнокислых бактерий и брожение с их участием.

При слишком низкой концентрации соли капуста может получиться очень мягкой, поскольку этот ингредиент блокирует действие ферментов, расщепляющих соединения клетчатки в виде пектина.

С другой стороны, если насыпать слишком много соли, у капусты может появиться розовый цвет— это тоже следствие деятельности нежелательных дрожжей, а точнее, вырабатываемых каротиновых пигментов.

Какая соль подойдет для капусты?

При засолке капусты и других овощей следует использовать не йодированную соль. Также нужно смотреть, чтобы в составе не было антислеживающих добавок (обычно такую продают в магазинах здорового питания, но в супермаркетах она встречается редко).

[info_b]Антислеживающие агенты добавляют к порошкообразным и мелкокристаллическим пищевым продуктам для предотвращения слипания их частиц и сохранения сыпучести. К ним относят силикаты, алюмосиликаты, карбонаты магния и кальция, фосфаты магния и кальция, оксид магния, диоксид кремния, ферроцианиды, целлюлозу. [/info_b]

Сколько ложек добавить на килограмм?

По правилам, уровень соли должен составлять 2,25-2,5%, или до 2,5 г соли на 100 г продукта — то есть, 25 г на 1 кг.

Чаще всего кулинары используют простое соотношение: примерно 1 столовую ложку соли без горки (как раз 25 г) на 1 кг капусты.

[info_b]Примерно столько овоща должно влезть в литровую банку (зависит о того, как плотно вы сумеете ее утрамбовать). [/info_b]

А на трехлитровую банку?

Как правило, на одну 3-х литровую банку нужно 2-3 кг капусты. Поэтому вам понадобится 50-70 грамм соли, или 2-3 столовых ложки.

Как быстро приготовить квашеную капусту?

Рецепт квашеной капусты не сложный. Но есть несколько нюансов.

Выбросьте внешние листья капусты и взвесьте кочан, затем разрежьте его вдоль и нашинкуйте. Отложите несколько листьев перед нарезкой. Дно сосуда выложите кусочками листьев, затем выложите слоями нашинкованную капусту, посыпьте их солью и тщательно отбейте, например, кулаком или деревянным пестиком. Оставьте немного соли, чтобы посыпать капусту сверху. Тщательно прижмите капусту, чтобы удалить воздух и убедиться, что она покрыта соком. Сверху на капусту положите тарелку, утяжелите ее, например, банкой, наполненной водой, накройте все чистой тканью и отставитев сторону для маринования. Посмотрите на капусту и убедитесь, что она покрылась соком, а когда она изменит свой запах на приятный, начинайте ее пробовать.

При температуре 18 градусов брожение длится около 18 дней, при более высоких температурах оно происходит значительно быстрее. Когда капуста достигнет нужной кислотности, поместите ее в холодильник.

Когда солить капусту?

А ранее Телеграф писал, когда квасить капусту осенью.

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