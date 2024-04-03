На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

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Опубликовано: 03.04.2024 07:47 , Обновлено: 01.04.2025

Сильнейшее за последние 25 лет землетрясение произошло на Тайване в утром 3 апреля, магнитуда которого составила 7,7 балла. Оно привело к тому, что люди оказались запертыми в обрушившихся зданиях, а многие остались без электричества.

Экстренные службы выпустили предупреждения о цунами, а жителям прибрежных районов на юго-западе Японии было рекомендовано эвакуироваться.

По данным пожарной службы Тайваня, один человек погиб и более 50 получили ранения. Пятиэтажное здание в городе Хуалянь, расположенном недалеко от эпицентра землетрясения на Тайване, получило серьезные повреждения. Первый этаж здания обрушился, в результате чего остальная часть накренилась под углом 45 градусов.

В столице Тайваня Тайбэе с крыш старых зданий и некоторых новых офисных комплексов упала черепица.

Между тем, по данным тайваньского оператора электроснабжения Taipower, более 87 000 домохозяйств остались без электричества после землетрясения.

В свою очередь, первая волна цунами обрушилась на два южных острова Японии, и ожидается, что волны высотой до трех метров достигнут более обширных районов юго-западного побережья.

В Японии толчки были менее опасными. Японское метеорологическое агентство (JMA) охарактеризовало землетрясение как очень мелкое, предупредив людей о необходимости быть “бдительными” в отношении повторных толчков, которые, по его словам, могут повторяться в течение примерно недели.

JMA сняло все предупреждения о цунами через несколько часов после первого землетрясения.

Филиппинское сейсмологическое агентство также призвало жителей прибрежных районов нескольких провинций эвакуироваться на возвышенности.