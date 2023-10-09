Можно ли садиться на ободок унитаза в общественном туалете? Вот что говорят эксперты

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Опубликовано: 09.10.2023 12:17 , Обновлено: 09.10.2023

Многие люди, опасаясь бактерий и болезней, избегают общественных туалетов или же пользуются ими, не садясь на сиденье унитаза. Кто-то подкладывает туалетную бумагу или специальные гигиенические прокладки, кто-то сидит на корточках или держится за дверные или другие ручки. Но так ли уж необходимы эти действия? На это есть научный ответ.

Оказывается, сидеть на ободке унитаза в общественном туалете не так уж и плохо, как нам кажется.

Эта тема стала предметом исследования ученых. Они пришли к выводу, что традиционное посещение туалета не является вредной привычкой. Понятно, что на унитазе скапливается много микробов, но не в таких количествах, чтобы угрожать нашему здоровью, просто сидя на ободке.

«На поверхности большинства общественных туалетов доминируют бактерии, связанные с человеком. Они представляют собой кожные микробы, которые уже есть у большинства людей, поэтому они практически не представляют риска заражения», — заявила доктор Нилка Фигероа, главный научный сотрудник по инфекционным заболеваниям в Гарлемском больничном центре.

По ее словам, бактерии этого типа — в основном «кишечные и кожные микробы» — присутствуют на всех предметах, находящихся рядом с унитазом, включая диспенсеры для туалетной бумаги.

То есть, вероятность того, что через сиденье унитаза вы заразитесь каким-нибудь инфекционным заболеванием, стремится к нулю.

[info_b]Однако следует соблюдать осторожность, если целостность кожи повреждена или нарушена. Тогда вероятность заразиться в общественном туалете, сидя на сиденье унитаза, становится несколько выше.[/info_b]

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Почему не стоит “зависать” над унитазом?

Кстати, если вы “зависаете” над унитазом в общественных туалетах, то, по словам экспертов, это может привести к травмам или даже увеличить риск заражения.

“Проблема с «зависанием» над унитазом во время мочеиспускания заключается в том, что мышцы тазового дна и тазового пояса — вращатели бедра, глютен, спина и пресс — чрезвычайно напряжены. Такое напряжение тазового пояса затрудняет отток мочи, часто приходится слегка надавливать или «надавливать», чтобы моча вышла быстрее. Частые потуги или надавливания при мочеиспускании могут способствовать пролапсу тазовых органов”, — объяснила физиотерапевт женского здоровья Брианна Гроган.

Она добавила, что это может привести к неполному опорожнению мочевого пузыря и, следовательно, к увеличению частоты и позывов к мочеиспусканию, а в крайних случаях даже способствовать увеличению вероятности инфекции мочевого пузыря.

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Сиденья унитаза — не самая большая проблема в туалетах

Посещая общественный туалет, мы не только садимся на унитаз, но и прикасаемся ко многим другим предметам, находящимся в туалете. Дверная ручка, туалетная бумага, бачок или умывальник — все это предметы, на которых скапливается большое количество бактерий и микробов. То же самое можно сказать и о других предметах и объектах, к которым мы прикасаемся, когда ходим в общественных местах.

Патогенные микроорганизмы на сиденьях унитазов в общественных туалетах представляют опасность, когда вы не тщательно вымываете руки после посещения.

Микроорганизмы, остающиеся на руках после контакта с сиденьем, могут угрожать здоровью при попадании в рот, нос или глаза. Поэтому соблюдение гигиены рук после посещения общественных туалетов чрезвычайно важно и в то же время необходимо для того, чтобы избежать прямого контакта с вредными бактериями.

К слову, хотя именно сиденье унитаза считается наименее гигиеничной и отвратительной частью туалета, на самом деле есть еще один предмет, которого следует опасаться.

Именно сушилка для рук, благодаря своему теплу, является отличным переносчиком бактерий, пишет Onet. При сушке рук опасные патогены попадают на них вместе с приятно теплым воздухом. Поэтому после мытья рук в туалете разумнее всего вытереть их бумажным полотенцем или собственным носовым платком.

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