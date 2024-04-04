Десантно-штурмовая бригада ВС Беларуси показала "уничтожение противника"

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Опубликовано: 04.04.2024 17:45 , Обновлено: 04.04.2024

На полигоне "Брестский" провели двухстороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой. Фотографиями с места сборов Минобороны поделилось в своём телеграм-канале.

В учениях с боевой стрельбой приняли участие подразделения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

“Десантники отработали комплекс тактических задач на различных участках местности. Особое внимание уделялось работе со средствами усиления, применению беспилотных летательных аппаратов, тактической медицине”, —рассказало ведомство в своём телеграм-канале

На финальном этапе с боевой стрельбой десантники отработали уничтожение противника из различных видов вооружений.