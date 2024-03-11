"Думала, сектанты обнаглели" — Белоруска заметила в Гродно людей в чёрных плащах. Кто такие?

🎥 Видео

Опубликовано: 11.03.2024 13:58 , Обновлено: 11.03.2024

Одна из подписчиц популярной видеоплатформы выложила ролик, где по центру Гродно шествовал десяток людей в необычных костюмах. Что это было?

Прямо из автобуса женщина сняла видео, где по улице областного центра двигалась необычная процессия. Человек в жёлто-золотом костюме вёл за собой около десяток людей в чёрных мантиях и капюшонах. Помимо этого, на странных горожанах были наушники.

“Думала, сектанты обнаглели, по городу каждую ночь бродят. Оказалось — экскурсия!” — сделала подпись автор видеоролика в Tik-Tok.

Комментариев у ролика хоть и немного, но зато все положительные.

“А крутая же идея!” — написал один из пользователей, а другой дополнил: “Экскурсия называется “Тайны города”.

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“Тайны города” — это интерактивная пешеходная аудиоэкскурсия в формате театрального представления, где город превращается в театральные декорации и звучит старыми легендами, говорится на официальном сайте.

Перед началом сити-тура каждому выдают необходимые элементы для полного погружения: наушники, в которых будет звучать голос рассказчика, фирменные плащи и зонты на случай дождя.

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Ранее Телеграф писал, что в Барселоне впервые прошла экскурсия для нудистов.

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