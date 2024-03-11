"Думала, сектанты обнаглели" — Белоруска заметила в Гродно людей в чёрных плащах. Кто такие?
Одна из подписчиц популярной видеоплатформы выложила ролик, где по центру Гродно шествовал десяток людей в необычных костюмах. Что это было?
Прямо из автобуса женщина сняла видео, где по улице областного центра двигалась необычная процессия. Человек в жёлто-золотом костюме вёл за собой около десяток людей в чёрных мантиях и капюшонах. Помимо этого, на странных горожанах были наушники.
“Думала, сектанты обнаглели, по городу каждую ночь бродят. Оказалось — экскурсия!” — сделала подпись автор видеоролика в Tik-Tok.
Комментариев у ролика хоть и немного, но зато все положительные.
“А крутая же идея!” — написал один из пользователей, а другой дополнил: “Экскурсия называется “Тайны города”.
[info_b]
“Тайны города” — это интерактивная пешеходная аудиоэкскурсия в формате театрального представления, где город превращается в театральные декорации и звучит старыми легендами, говорится на официальном сайте.
Перед началом сити-тура каждому выдают необходимые элементы для полного погружения: наушники, в которых будет звучать голос рассказчика, фирменные плащи и зонты на случай дождя.
[/info_b]
Ранее Телеграф писал, что в Барселоне впервые прошла экскурсия для нудистов.