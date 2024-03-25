"Капец. Стыдоба!" — Видео женщин у кофейного автомата в Барановичах собрало почти 300 тысяч просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 25.03.2024 10:55 , Обновлено: 25.03.2024

В TikTok опубликовали видео, в котором показали "обратную сторону кофейни самообслуживания". На ролике, снятом, по всей видимости, скрытыми камерами, попали две белоруски, которые решили воспользоваться ситуацией и кое-что украсть.

“Вот такие бывают клиенты”, — написали авторы опубликованного видео в социальной сети. На ролике можно заметить, как две женщины, стоя у автомата с кофе, активно сгребают пластиковые трубочки, палочки для размешивания и, наверное, сахар. Всё то, что предоставляется бесплатно у вендинговых аппаратов.

На ситуацию обратили внимание прохожие, но поступок белорусок их не смутил, а наоборот, развеселил. Ролик собрал почти 300 тысяч просмотров и более 900 комментариев.

“Хотелось бы увидеть их лицо, когда им видео покажут, а я уверена, что скоро они его увидят”, — выразила мнение одна из неравнодушных белорусов, а другая добавила:

“У меня есть знакомая, которая на заправках в туалете тырила бумагу. Ехали просто в Минск на одной машине, и увидела, как она принесла под кофтой в машину эту бумагу…”

В комментариях, которых собралось под роликом более 900, пользователи не только высказывали неодобрение, но и делились схожими ситуациями из жизни. Так, например, кто-то написал:

“У нас в салоне на стойке стояла ваза с конфетами. До сих пор помню, как здоровенный мужик горстями из вазы выгреб конфеты себе по карманам. Я стояла и смотрела на него и испытывала такой испанский стыд!”

Ещё одной ситуацией поделился другой белорус.

“Живу на окраине около пруда, администрация как-то лавочки поставила и не прикрутила, через неделю их уже не было — все по дворам растаскали”.

“И люди этого поколения учат нас жизни! Место им уступи, в очереди пропусти! Молодёжь плохая, а они хорошие. Капец. Стыдоба!” — резюмировала одна из пользовательниц.

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