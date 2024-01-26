"Если хотите шоколада, ешьте" — Врач-диетолог дал 3 совета, как перестать употреблять сладости

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Опубликовано: 26.01.2024 09:58 , Обновлено: 26.01.2024

Что делать, если вы едите много сладкого и часто корите себя за это? Многие сталкиваются с подобной проблемой, однако, врачи-диетологи утверждают, что есть эффективные стратегии, которые помогут восстановить баланс в рационе.

Так, врач-диетолог Михал Врзосек дал 3 совета, что делать, чтобы перестать есть сладости.

Ешьте сладкое

Первый совет может показаться довольно спорным, ведь мы хотим перестать есть сладости, а диетолог советует нам это сделать? Позиция Михала Врзосека заключается в том, что никто не любит запретов, а постоянное осознание того, что нам нельзя что-то есть, заставляет нас думать об этом все чаще и чаще, и наша тяга к сладким закускам растет.

В одном из своих видеороликов, посвященных отказу от сладкого, диетолог заявил:

“Я часто слышу совет: если вам хочется чего-то сладкого, съешьте кусочек моркови. Что ж, если вы действительно думаете, что это сработает, то так и сделайте. Но как врач-диетолог я считаю, что вы все равно будете хотеть шоколада. И давайте будем честными, вы все равно его съедите. Поэтому, если вам хочется шоколада, ешьте его. Только не налегайте на него”.

Таким образом, первый шаг очень прост: если вам хочется сладкого, ешьте его, но в меру. По словам диетолога Михала Врзосека, идея заключается не в том, чтобы полностью исключить сладости из своего рациона, а в том, чтобы взять под контроль их потребление.

Не делайте сладких запасов

Если у нас дома есть любимые закуски, то велика вероятность, что, отдыхая вечером с хорошей книгой или фильмом, вы захотите скрасить вечер еще одним удовольствием и потянетесь за сладостями. Запрет на покупку сладостей впрок основан на простом принципе: наша лень сильнее, чем потребность в перекусах. Если у нас нет их дома, то чаще всего нам будет лень идти за ними в магазин.

Введите в свой рацион сладкие блюда

Хотя это правило, казалось бы, противоречит тому, чего мы хотим добиться, на практике оно оказывается очень эффективным. Михал Врзосек утверждает, что у его пациентов, которые ввели в свой рацион такие блюда, как блинчики с джемом, сладкая овсянка или вафли, снизилось желание есть магазинные сладости, которые гораздо менее питательны и более жирны.

Что делать, если на сладости тянет перед сном?

Ранее Телеграф писал, что тяга к сладкому перед сном важный сигнал организма, но причин этому может быть несколько.

Например, это может быть сигналом о том, что необходимо изменить состав этого приема пищи. А именно, что ваши ужины не очень-то и полезны, организм поэтому быстро просит добавки,

Тянет перед сном на сладости? Медик рассказал, о чем сигнализирует организм