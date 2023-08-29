Эту ошибку при хранении яиц совершают многие. Сделайте всего одно движение, чтобы ее исправить

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Опубликовано: 29.08.2023 10:35 , Обновлено: 05.09.2023

Яйца покупают почти все люди. Однако многие совершают распространенную ошибку, из-за которой продукт быстро портится. Избежать этого можно, следуя двум правилам. Рассказываем, как значительно продлить их свежесть.

Как хранить яйца, чтобы они дольше оставались свежими?

Обычно, придя домой с покупками, мы сразу же достаем яйца из упаковки и кладем их в специально отведенное место в холодильнике. Чаще всего для этого используются соответствующие отсеки на дверце прибора. Однако это не самое лучшее решение.

Если вы хотите, чтобы яйца дольше оставались свежими, храните их на средней полке холодильника в упаковке.

Дело в том, что когда они находятся на дверце холодильника, то подвергаются колебаниям температуры каждый раз, когда вы открываете холодильник.

Но это не единственное, что нужно сделать для правильного хранения яиц.

Переверните яйца вверх дном

Яйца также нужно правильно расположить в упаковке. Обычно они лежат заостренным кончиком кверху, но вы должны перевернуть, чтобы закругленная часть оказалась сверху.

Таким образом, желток окажется в центре скорлупы и дольше сохранит свою свежесть. Кроме того, в округлой части яйца имеется воздушная камера, что также влияет на последующее качество продукта.

Нужно мыть яйца или нет?

Ранее Телеграф также разбирался, действительно ли нужно мыть яйца перед использованием, и в каком случае риск заболеть сальмонеллезом намного выше.

Одни считают, что это необязательно, ведь скорлупа защищает продукт. Другие же настаивают на тщательной обработке, чтобы избежать возможных инфекций. А что говорят эксперты?

Нужно мыть яйца или нет? Разобрались, когда риск заболеть сальмонеллёзом выше