Многие белорусы допускают эти ошибки. Чем опасна неправильная разморозка курицы?

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Опубликовано: 26.06.2023 18:35 , Обновлено: 07.09.2023

Размораживание мяса – процесс, требующий времени. Оно есть не всегда, поэтому мы часто ищем простые и ,как оказывается, опасные способы быстрой разморозки, например, курицы. Как это сделать, чтобы бактерии не начали размножаться в мясе? Есть несколько приемов, которые вы можете использовать, чтобы мясо можно было быстро перерабатывать после извлечения из морозильной камеры.

Чем опасна неправильная разморозка курицы?

С сырым мясом нужно обращаться очень осторожно. Если не сделать это должным образом, в нем могут размножиться опасные бактерии и микробы. В результате есть риск, что вы заразитесь сальмонеллой или бактерией рода Campylobacter. В некоторых случаях в сыром мясе могут присутствовать и другие бактерии, в том числе очень опасная кишечная палочка и Yersinia enterocolitica.

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Заражение любой из них может быть опасным для здоровья. Среди симптомов, вызванных большинством бактерий, можно выделить: боль в животе, рвоту и диарею. Оно вам надо?

Как лучше всего и безопаснее разморозить тушку курицы?

Наиболее рекомендуемый метод - разморозить курицу в холодильнике . Там более высокая температура, чем в морозильной камере, поэтому мясо будет постепенно оттаивать. Положите курицу в миску и поставьте на самую нижнюю полку. Тогда все, что вам нужно сделать, это подождать.

К сожалению, как вы уже догадались, размораживание курицы при относительно низкой температуре, которая царит в холодильнике, является достаточно длительным процессом. Полное размораживание около 1 кг мяса обычно занимает 12 часов. Если у вас не так много времени, попробуйте один из приемов, которые мы опишем ниже.

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Как быстро разморозить курицу?

Если вы думаете, что лучший способ быстро разморозить курицу — это достать ее из морозильной камеры и выложить на кухонный стол, вы ошибаетесь. Мясо может пролежать при комнатной температуре всего 2 часа. По истечении этого времени микробы начинают размножаться (это простой путь к отравлению). Вы, наверное, догадались, что 2 часов недостаточно, чтобы мясо полностью разморозилось. Итак, что вы можете сделать? Вот проверенные трюки быстрого размораживания тушек и частей птицы:

[info_b]Разморозьте курицу в миске с холодной водой (теплая испортит ее!). Заменяйте его каждые 30 минут. Если вы хотите прикинуть, сколько времени вы будете размораживать курицу таким методом, то на каждые 0,5 кг выделите 30 минут.[/info_b]

Можно использовать микроволновую печь (желательно с функцией размораживания). Не забывайте время от времени переворачивать мясо. Благодаря этому он будет оттаивать равномерно, и вы избежите ситуации, в которой некоторые части будут оттаивать, а некоторые будут все ещё замороженными.

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Поставьте мясо в духовку, поставленную на низкую температуру (55-75 градусов тепла). Время от времени поворачивайте его, чтобы он оттаял равномерно.

А зачем вообще размораживать курицу?

Не всегда курицу из морозилке нужно размораживать. Мясо для супа или такое, которое вы хотите приготовить целым куском, можно бросить в кастрюлю.

Если сразу после покупки вы знаете, что будете жарить курицу, вы можете приправить ее перед тем, как положить в морозильную камеру. Благодаря этому вам не придется ждать, пока она оттает перед запеканием. Просто из морозилки вы кладете курицу прямо в духовку.

[info_b]Только мясо, которое вы собираетесь жарить, всегда нужно будет размораживать.[/info_b]

Кстати, ранее Телеграф писал, что многие белорусы имеют как бы полезную привычку — мыть кусок свинины, говядины или курицы перед приготовлением. Но у этого обычая больше минусов, чем плюсов. Мало того, это даже рискованно.

Учёные рассказали, почему мыть мясо перед приготовлением опасно