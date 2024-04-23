"Боинг 747 среди птиц" — Видео с полётом белорусского лебедя на Нарочи собрало более 15 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 23.04.2024 17:38 , Обновлено: 23.04.2024

Белорус поделился в TikTok видео с полётом и приводнением лебедя на озере Нарочь. За несколько дней видеоролик собрал миллионы просмотров и тысячи восторженных комментариев от пользователей соцсети из разных стран.

Видео с лебедем Алесем, который обитает на озере Нарочь, за два дня собрало более 15 миллионов просмотров. Это факт удивил и самого автора видео — блогера и фотографа Анатолия Андреева, который постоянно выкладывает в соцсети видео с лебедиными полётами. Анатолий часто проводит время на живописном побережье и снимает стримы, в которых рассказывает о жизни лебединой семьи.

Многих пользователей позабавило эффектное приземление птицы на воду с битьём крыльев и лап о воду. Именно так Алесь встречает пришедшего к нему Анатолия. Комментаторы, наблюдая за этим приводнением птицы, сразу начали проводить аналогии с моделями различных самолётов. Среди них были и “Ан-124”, и “ТУ-195”, и “Ан - 225”, и даже “Боинг 747”. Работу лебединых лап при посадке на воду многие и вовсе сравнили с шасси и ABS.

Всего видео набрало почти 20 тысяч комментариев, среди которых оказалось и множество высказываний от иностранных пользователей.

“Не знаю почему, но я пересмотрел это раз 5 или 6 и всё время смеялся, когда он приземлялся”, — написал кто-то на индонезийском.

“Лебеди могут развивать скорость до 90 км/ч. Это очень эффектно выглядит, когда наблюдаешь с лодки”, — комментарий под видео на немецком.

“Когда они взлетают, то тоже бегают по воде. Так они набирают скорость” — заметил ещё один комментатор по-польски.

“Ух ты, я сам пилот, но никогда не видел как они приводняются, это просто удивительно? спасибо за видео, получил удовольствие”, - восхитился ещё один пользователь.

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