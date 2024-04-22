«Заблудился бедный» - На оживлённой автомагистрали в Гродно встретили гуляющего бобра

🎥 Видео

Опубликовано: 22.04.2024 10:48 , Обновлено: 22.04.2024

Необычного "прохожего" встретили гродненские автомобилисты на одной из самых оживлённых автомагистралей города в ночь на субботу, 20 апреля. Прямо по разделительной полосе по мосту через Озерское шоссе, не обращая внимания на оживлённое движение транспорта, шествовал бобр обыкновенный.

По словам автор видео, которым белорусы поделились с местным новостным порталом NewGrodno, необычного для города “пешехода” заметили около 3:00 на одном из автомобильных мостов города. Поначалу один из автомобилистов принял чёрный силуэт за собаку, однако, приблизившись, рассмотрел в нём настоящего бобра.

“Заблудился бедный”, - посетовал автор видео.

Впрочем, помогать найти выход с моста автомобилисты не стали, посчитав, что дикое животное справится самостоятельно, учитывая то, что трафик в ночные часы там не столь оживлённый, как днём.

По данным портала, рядом с мостом находится заболоченная низина, где берёт свой исток река Городничанка. Возможно, именно оттуда по ошибке вышел на автомагистраль дикий зверь.