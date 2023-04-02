Как продлить жизнь салата, оставшегося после праздников? Белорусы раскрыли очень простые секреты

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Опубликовано: 02.04.2023 12:48 , Обновлено: 02.04.2023

Впереди Пасха и другие весенние праздники и выходные, когда белорусы накрывают столы и собираются всей семьёй. Но даже ее не всегда хватает, чтобы съесть, все, что приготовлено. Как правило, именно салаты белорусы готовят впрок. И если в Новый год их можно было запросто поставить на балкон, то что делать пускай и в не самый теплый и даже снежный апрель? Температура за окном все равно выше положенной для хранения. Лучше подумать об этом заранее.

Мы нашли очень простые способы, которыми опытные белорусы пользуются из года в год. Естественно, самый простой - поставить салат в холодильник. Но и эта стандартная процедура спасет его всего на 1-2 дня.

Сколько живут салаты?

Согласно данным Роспотребнадзора, салаты из сырых и вареных овощей до заправки майонезом могут храниться 18 часов, а после заправки максимум 12. Салаты с мясом, птицей и копченостями рекомендуется съесть в промежутке 12 часов после приготовления.

А вот если вы решили в блюдо добавить варёные яйца то время жизни салата сокращается до 6 часов. Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей живут дольше всего - 36 часов.

Советы опытных хозяек, как продлить время годности салата

Не добавляйте майонез в весь салат. Именно из-за этого продукта вареные и нарезанные овощи начинают быстрее портиться, а салат может начать сильно пахнуть уже через один-два дня. Конечно, это не значит, что нужно полностью отказаться от употребления этого соуса. Однако стоит добавить его только в салатницу, которую подадите на стол в скором времени.

Помните, что добавление в ингредиенты салата соуса на основе яиц (майонез) запускает химические реакции, которые приводят к образованию опасной патогенной микрофлоры в случае долгого хранения. Некоторые диетологии вовсе не рекомендуют есть такое блюдо уже через 10 часов.

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Мы рекомендуем пойти еще дальше и только в последний момент добавить в салат лук (если вы его используете), яйца и маринованные огурцы.

Используя этот метод, вы получите ещё одну прекрасную возможность сохранить салат подольше. Без этих ингредиентов его можно даже заморозить. Лучшего способа продлить ему жизнь не найти, а после извлечения и разморозки окажется, что овощи все ещё останутся вкусными и свежими.

Фактически, лучше хранить салат в виде полуфабриката, смешивая лишь перед подачей на стол. Именно так все потраченные на его продукты сохранятся дольше и не придется ничего выбрасывать.

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Кстати, готовясь к праздничному застолью, нелишним будет заранее подумать и о свежем вкусном завтраке. Ведь всё гости вряд ли съедят. А что обычно остается? Салат и иногда – несколько порций курятины.

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