Как вернуть скатерти белоснежный цвет? Помогут эти средства за 1,20-1,70 BYN

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Опубликовано: 13.12.2023 13:58 , Обновлено: 13.12.2023

Белая скатерть - неотъемлемая часть праздников у многих белорусов. На ней очень эффектно смотрится посуда, украшения и блюда. Однако, несмотря на многочисленные достоинства, у белой скатерти есть один недостаток - ее сложно содержать в чистоте. К счастью, на помощь приходят домашние способы, которые сэкономят нам деньги.

Очень часто неосторожные движения могут испачкать скатерть навсегда, особенно если у нас нет возможности их быстро постирать. Ведь когда они высыхают, ситуация усугубляется, а стандартные моющие средства часто не помогают. Именно тогда лучше всего использовать натуральные вещества — и скатерти снова станут белоснежными и нарядными.

Как отбелить скатерти?

Хорошим средством для отбеливания скатерти является перекись водорода. Это очень недорогой, но при этом эффективный способ.

[info_b]В белорусских аптеках стоимость перекиси водорода (на момент написания материала) варьируется от 57 копеек (за 40 мл) до 6,11 BYN (за 400 мл). 100 мл можно купить за 1,20-1,70 BYN.[/info_b]

Если белая скатерть испачкана лишь в нескольких местах, то просто налейте перекись на пятна и подождите 25-30 минут. Скорее всего, хватит и одной небольшой бутылочки средства. Затем промойте скатерть проточной водой и постирайте как обычно.

Но можно замочить скатерть целиком. На 1 л воды понадобится 2 ст. л. средства. Таким образом, для замачивания всей скатерти уйдет 3-4 литра воды и, соответственно, 6-8 ст.л. перекиси водорода.

[info_b]В одну столовую ложку в среднем помещается примерно шестнадцать с половиной миллилитров перекиси водорода. То есть, всего понадобится 100-130 мл.[/info_b]

Пищевая сода

Еще один недорогой способ отбелить скатерти — использовать пищевую соду. Она поможет избавиться даже от самых сложных пятен и при этом не нанесет дополнительного вреда поверхности скатерти.

[info_b]Пачку соды (500 г) в белорусских магазинах можно найти за 1.60 BYN.[/info_b]

Для отдельных пятен приготовьте смесь из 1 столовой ложки пищевой соды и 3 столовых ложек воды, а затем нанести ее на загрязнения. Оставьте смесь примерно на 1 час, чтобы она успела эффективно подействовать, и только после этого прополощите скатерть и положите ее в стиральную машину.

Чтобы отбелить всю скатерть, понадобятся сутки. Для этого разбавьте 3 ложки соды в 1 литре воды. То есть, на 3-4 литра воды понадобятся 9-12 ст. л. соды.

[info_b]В одной столовой ложки примерно 28 грамм соды. Таким образом, на все понадобится 252-336 г. этого порошка. [/info_b]

Соль

Ранее Телеграф писал, что некоторые советуют класть в стиральную машину соль. Эти маленькие белые кристаллы могут значительно облегчить вам жизнь.

Соль издавна применяли при стирке штор или скатертей, ведь она эффективно выводила пятна и восстанавливала их белоснежный цвет. Сегодня мы также можем использовать этот простой способ, чтобы придать свежий вид полотенцам или нижнему белью.

Зачем сыпать соль в стиральную машину? Вещи станут идеальными