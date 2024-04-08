"А на что вы надеялись?" - Белоруска показала новые пасхальные куличи от Mak.by. Что с ними не так?
Пользовательница TikTok поделилась в видео историей покупки "фирменного" пасхального кулича в сети ресторанов быстрого питания Mak.by.
“Моему мужу продали обычный кулич с Минскхлебпрома в белорусском Mak.by”, — рассказала автор видео, уточнив, что на кассе супруга заверили, что это “новый маковый кулич от Mak.by”.
Девушка посетовала, что представители ресторана быстрого питания продали обычный, доступный в любом магазине кулич и даже не удосужились упаковать его хотя бы в фирменную упаковку.
За несколько дней видео набрало почти 100 тысяч просмотров и почти 300 комментариев. Пользователи разошлись во взглядах на произошедшую ситуацию. Многие сослались на то, что не стоит ожидать от Mak.by качества ушедшего с рынка McDonald’s.
“Так Мак это не Макдональдс и в РБ его больше нет, с чего вдруг хотеть упаковку как Макдональдс?”, — удивился один из пользователей, а другой добавил:
“Госкафе. Нормально. Это если бы макдональс был, то да, странно было бы. А так норм”.
Другие упрекнули супруга девушки в том, что он невнимателен к продукции, которую покупает.
“Я думаю смотреть нужно что покупаешь до покупки, а не после того когда купил”, — написал один из пользователей.
В комментариях высказался даже один из сотрудников сети быстрого питания.
“Я как работник Mak.by скажу вам так, нас ставят перед фактом что есть куличи и надо их продавать. Наш хлебзавод партнеры Mak.by, но он неплохой я домой взяла 2 таких булки”, — написала девушка.
Ранее Telegraf.news писал о том, что сеть ресторанов быстрого питания Mak.by предложила покупателям покупать блюда из ассортимента в рассрочку на два месяца.