В какой рыбе больше всего ртути? Это список нужно помнить каждому белорусу
Диетологи советуют рыбу в качестве здоровой альтернативы мясу. Она является источником полноценного белка, который обеспечивает организм всеми необходимыми аминокислотами. К сожалению, некоторые виды рыб могут накапливать ртуть и тяжелые металлы. Почитайте, какие лучше не есть слишком часто.
Профессор питания, безопасности пищевых продуктов и токсикологии Мичиганского государственного университета Фелиция Ву отметила, что больше всего ртути содержится в рыбе, которая находится в конце пищевой цепочки в морях и океанах.
К ним относятся акулы . Кроме того, у акул высокий уровень мочевины, потому что они плотоядны. Следует помнить, что чрезмерная концентрация этого вещества в организме человека может повредить почки.
Следующим в списке идет тунец . Мы часто употребляем его консервированным или сырым. Но его не следует есть в больших количествах. Особенно его стоит ограничить беременным женщинам и детям. Тунец весом 200 кг может содержать много тяжелых металлов.
По словам эксперта, больше всего ртути также содержится в таких рыбах, как:
- рыба-меч;
- марлин;
- королевская скумбрия.
Согласно рекомендациям Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, эти виды рыб особенно нельзя есть беременным женщинам.
«Метилртуть легко преодолевает кровяно-плацентарный барьер. Она также попадает в материнское молоко, способствуя облучению младенцев, которые могут накапливать ртуть в своих клетках крови и мозге. Это приводит к повреждению центральной нервной системы», — говорят специалисты.
Кроме того не стоит употреблять в пищу рыбу с плохо контролируемых азиатских ферм, такую как пангасиус и тилапию.
А какую рыбу можно и нужно есть?
Может ли один из самых недорогих видов морской рыбы в белорусских магазинах быть самым вкусным и здоровым? Конечно, да. Скумбрия, в отличие от того же пангасиуса, является сокровищницей питательной ценности. А стоит в магазинах всего около 7 рублей за килограмм.
Эта рыба как раз тот случай, когда не надо искать компромисс между ценой и качеством. Скумбрия, одна из самых полезных морских рыб, доступных на белорусском рынке.
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