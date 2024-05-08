"Всё в кострах и дыму" - Белорусы показали в TikTok, как спасали огород от заморозков. Помогло?

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Опубликовано: 08.05.2024 08:50 , Обновлено: 08.05.2024

В ночь с 7 на 8 мая по Беларуси прошлись морозы от 0 до -2℃. Владельцы огородов очень забеспокоились о будущем своих посадок. Житель деревни Шишчицы в Слуцком районе спасал огород от заморозков ночным дежурством и кострами. Что из этого получилось?

“Костры сегодня палим с 12 ночи и сейчас уже 4 утра”, - вздохнув рассказал автор видеоролика.

Мужчина укрыл посадку картофеля и клубники агроволокном и разжёг по периметру костры, за которыми следил на протяжении всей ночи.

Многие пользователи в комментариях разделили его тревогу, а кое-кто прибег к такому же способу спасения огорода.

“А мы с вечера все подготовили, в 3 ночи встали, жжём, молодой сад пытаемся спасти. Все стоит как пластмассовое. -2, Гродненская область. Не уверена, что поможет”, - написала одна из пользовательниц в комментариях.

“У нас сегодня тоже -2, греем теплицу с 4 утра”, - поделилась ещё одна девушка.

“Уже можно спать. Всё померзло”, - предположил один из комментаторов, на что автор видеоролика ему ответил записью ещё одного видео.

“Всё живо. Труд свой я всегда довожу до конца и ценю”, - заявил автор видеоролика.

Мужчина оставивший комментарий оправдался, что сказал так “не со зла” и рассказал, что его картофель заморозков не пережил.

“Ааа ну так под спанбондом да. А без? Я вот в 6 утра посмотрел на замерзшую картошку и ушёл с опущенной головой”, - написал он под видео.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором поделился способом избавления от одуванчиков на приусадебном участке. В комментариях к видео одни соглашались, что метод поможет, другие же говорили, что его надо применять иначе.

«Хуже борщевика» — Белорус рассказал в TikTok, как избавиться от одуванчиков на участке. Что нужно делать?