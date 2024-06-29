"По цене, блин, мяса!" — Покупательница обнаружила в минском ProStore неожиданный товар. Что ответили в комментариях?

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Опубликовано: 29.06.2024 10:29 , Обновлено: 29.06.2024

Одна из активных пользовательниц TikToK поделилась в ролике своим негодованием: белоруска пришла в столичный ProStore, где в отделе замороженной рыбы и овощей обнаружила необычный товар. Так, на ценнике красуется цифра 13,89 рублей, а чуть выше название продукции — "Лёд пищевой кубический".

На ролике видно, что 9 кусочков замороженной воды общим весом 1,45 килограмма продают в столице почти за 14 рублей (цена за кило — 9,58 рублей). В составе указан один-единственный “ингредиент” — вода питьевая очищенная замороженная, а срок годности — 540 суток. При условиях хранения в -18°C, конечно же.

“Я не ожидала такое увидеть… Лёд по цене, блин, мяса! Может, я, конечно, чего-то не понимаю. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете”, — призвала белоруска.

“У меня в морозилке лёд не по цене мяса, а с его запахом. И ещё нотки укропа есть”, — не без юмора прокомментировал один из белорусов. Другой добавил:

“Это лёд айсберга, о который поцарапался “Титаник”.

“Но всё ещё можно купить формочку за 20 рублей и морозить самому…” — оставил под роликом простую истину ещё один из пользователей социальной сети. Тем временем другие подхватили тему:

“Уже холодильник изобрели, купите, будете сами делать”.

“Скорее всего подразумевается скорость заморозки, и чем она выше, тем меньше пузырьков воздуха во льду. Ну и качество очистки воды, конечно. А так, да, маркетинг…” — поделился мнением ещё один подписчик. Другой дополнил его версию:

“Любой замороженный до -20°C лёд — одинаково глубокой заморозки. Этот отличается тем, что прозрачный. Это круто, дома такой сделать сложно, но ценник завышен”.

“Это капец, комменты этому льду столько чудодейственных свойств напридумывали, что я уже задумываюсь, не слишком ли дёшево его продают”, — написала под роликом одна из женщин. Другая добавила:

“Если б не было спроса, его бы не продавали. Значит, кому-то нужен, даже по цене мяса…”

“За 4 рубля — это для нищих. За 25 — это нормальный лёд”, — не без иронии отметил очередной пользователь TikTok. Его дополнили:

“Скромно вы, сударь. Я плачу монахам с Тибета, чтобы они каждое утро собирали капли утренней росы, а затем альпинисты на горе Эверест замораживали её и на вертолёте прямо ко мне, в коктейль”.

Ранее Telegraf.news писал, что блогер опубликовал в TikTok ролик, где рассказал о ценах в американском магазине “наших продуктов”, в том числе белорусских. К примеру, полкило конфет “Любимая Аленка” от кондитерской фабрики “Коммунарка” стоят там 27 рублей, а упаковка сельди “Матиас” весом 500 граммов — больше 22.

Глазированный сырок — больше 5 рублей. Тиктокер показал, сколько стоят белорусские продукты в США. Комментаторы удивились