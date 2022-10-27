Как надолго избавиться от пыли дома? Придется потратить 3 рубля
Уборка пыли в квартире или доме превращается в ежедневную скучную работу. Вытираете, а она снова появляется. Есть способ, как избавиться от пыли на более долгий срок.
Этот простой трюк предложила польская пользовательница TikTok, которая постоянно в своем профиле делится советами по уборке.
До этого надо приготовить свою жидкость, которой вместо воды или специализированных средств можно пользоваться для борьбы с пылью. Его приготовление очень простое. В стакан с водой налейте несколько капель уксуса (у яблочного менее резкий запах), чуть-чуть средства для мытья посуды и глицерин. Стоимость всей смеси едва ли превысит 4 рубля. Перемешайте и перелейте жидкость в пулевизатор.
Вот подобная видеоинструкция:
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«Экологически чистый, создаёт блеск и предотвращает накопление пыли в течение длительного времени. Стоит копейки. Я использую его годами, и никакие другие меры не победили с моим методом», - похвалилась экспертша по уборке.
Способ избавиться от пыли без глицерина
Если у вас нет глицерина, попробуйте этот рецепт. Чтобы создать домашнее средство для удаления пыли, просто тщательно смешайте:
- 2 чайные ложки растительного масла,
- 0,5 чайной ложки эфирного масла,
- 0,25 стакана уксуса и 1,75 стакана воды.
Дальше все то же самое - распылять и вытирать.
Ранее Телеграф сообщил, что уборка плинтусов и поверхностей мебели — обременительный этап любой уборки. Но она не будет скапливаться в таком количестве, если вы воспользуетесь нашим советом.