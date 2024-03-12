Минобороны показало, как проверяют боевую готовность белорусской армии
В Министерстве обороны Беларуси во вторник, 12 марта, показали кадры проверки боевой готовности соединений и воинских частей, которую в настоящее время проводят в Вооруженных силах.
По данным оборонного ведомства, в ходе нынешней проверки военные уже отработали погрузку вооружения и военной техники на железнодорожный транспорт и провели смотр готовности к выполнению задач по предназначению.
“Во время смотра оценена готовность личного состава и состояние вооружения, военной и специальной техники”, - сообщил официальный телеграм-канал Минобороны.
Планируется, что подразделения продолжат подготовку “для дальнейшего выдвижения в районы выполнения задач”.
Ранее Телеграф сообщил, что в ходе нынешней армейской проверки запланировано передвижение военной техники по дорогам общего пользования, а также возможно временное ограничение движения гражданского транспорта на отдельных участках местности.
Минобороны Беларуси объявило о проверке боеготовности соединений и воинских частей