Минобороны показало, чем занимаются подростки в белорусских военно-патриотических лагерях

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Опубликовано: 04.06.2024 13:28 , Обновлено: 04.06.2024

Министерство обороны опубликовало в своем Telegram-канале фото с первых дней работы военно-патриотических лагерей на базе 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 6-й отдельной механизированной бригады.

Как рассказали в оборонном ведомстве, военные знакомят подростков - и парней, и девушек - с военной службой, проводят занятия, организовывают экскурсии и спортивные активности.

Фото: Telegram-канал "Министерство обороны Республики Беларусь"

Фото: Telegram-канал "Министерство обороны Республики Беларусь"

В Минобороны отметили, что военно-патриотические лагеря будут работать во всех гарнизонах. Всего же этим летом на территории соединений и воинских частей Вооруженных Сил для белорусских школьников запланировали работу более 100 спортивно-патриотических лагерей, дополнили в ведомстве.

Фото: Telegram-канал "Министерство обороны Республики Беларусь"

Фото: Telegram-канал "Министерство обороны Республики Беларусь"

По планам, за более чем 130 смен организуют отдых и оздоровление для более 14 тыс. учащихся, в их числе - свыше 200 подростков, которые находятся в социально опасном положении или состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Фото: Telegram-канал "Министерство обороны Республики Беларусь"

Фото: Telegram-канал "Министерство обороны Республики Беларусь"