Эти 5 плодов нужно есть каждому белорусу. Как помогут печени?

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Опубликовано: 22.04.2024 15:06 , Обновлено: 10.07.2024

Печень - один из самых важных органов в человеческом организме. О ней нужно особенно заботиться, ведь она отвечает за ряд функций. Оказывается, употребляя определенные фрукты, мы можем улучшить работу печени. Какие входят в этот список?

Какие ягоды и фрукты полезны для печени?

Печень способна к самовосстановлению, но неправильное питание может привести к серьезным нарушениям, в том числе к неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), которая считается глобальной проблемой. Чтобы предотвратить ее, стоит обратить внимание на здоровые продукты, богатые питательными веществами. К ним относятся популярные фрукты и ягоды.

Черника

Это источник антоцианов, которые обуславливают насыщенный синий цвет плодов. Они обладают сильными противовоспалительными свойствами и защищают печень от окислительного стресса. Исследования на крысах подтверждают, что антоцианы, содержащиеся в ягодах, предотвращают фиброз печени.

Клюква

Клюква - еще одна ягода, которая должна присутствовать в рационе. Как и черника, она содержит антоцианы, которые защищают печень от свободных радикалов, а также от разрушения клеток, вызванного токсинами.

Исследование, опубликованное в International Journal of Food Sciences and Nutrition, подтверждает положительный эффект клюквы в качестве вспомогательного средства при лечении НАЖБП.

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Грейпфрут

Грейпфрут содержит нарингин - флавоноидный гликозид, который в организме преобразуется в нарингенин. Он не только отвечает за горький вкус фрукта, но и обладает антиоксидантным действием. Он препятствует окислению холестерина и образованию жировых полос, из которых формируются атеросклеротические бляшки.

Таким образом, помимо положительного воздействия на печень, он также защищает кровеносную систему и сердце.

Виноград

Виноград, а также виноградный сок оказывают противовоспалительное действие и повышают уровень антиоксидантов в организме. Исследования на животных показали, что употребление экстракта винограда в течение трех месяцев помогает уменьшить симптомы неалкогольной жировой болезни печени.

Опунция

В Беларуси плоды опунции в супермаркетах и магазинах не встретишь. Однако, если вы заметите их во время путешествия, стоит приобрести и попробовать. Опунция очень полезна для печени.

В исследовании, проведенном в 2004 году на небольшой группе пациентов, было показано, что опунция (колючая груша) уменьшает симптомы алкогольного отравления (широко известного как похмелье), такие как сухость во рту, тошнота и отсутствие аппетита. Таким образом, она защищает печень от воздействия токсинов.

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Врачи советуют есть этот фрукт хотя бы несколько раз в неделю. Как поможет обмену веществ, кишечнику и иммунитету?