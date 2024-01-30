"Это так миииилооо" — Пингвин на взлетно-посадочной полосе задержал самолет

📷 Фото

Опубликовано: 30.01.2024 10:56 , Обновлено: 30.01.2024

В новозеландском международном аэропорту Веллингтон самолет не смог вовремя вылететь из-за опасности на взлетно-посадочной полосе — пингвина.

Как сообщили в социальных сетях аэропорта, “необычный маленький посетитель” забрел на взлетно-посадочную полосу, в результате чего сотрудники аэропорта бросились спасать нелетающую птицу.

Пилот собирался взлететь, когда заметил этого маленького голубого пингвина. Пилот и пассажиры терпеливо ждали, пока сотрудники аэропорта Веллингтона выбежали, чтобы забрать посетителя и помочь ему.

Все закончилось хорошо, пингвина отвезли в зоопарк.

В комментариях люди отметили, что “это так мииилоо”, и что сам пингвин очень хорошенький. Кто-то даже поблагодарил “за помощь этой маленькой душе”.