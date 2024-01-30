"Это так миииилооо" — Пингвин на взлетно-посадочной полосе задержал самолет
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В новозеландском международном аэропорту Веллингтон самолет не смог вовремя вылететь из-за опасности на взлетно-посадочной полосе — пингвина.
Как сообщили в социальных сетях аэропорта, “необычный маленький посетитель” забрел на взлетно-посадочную полосу, в результате чего сотрудники аэропорта бросились спасать нелетающую птицу.
Пилот собирался взлететь, когда заметил этого маленького голубого пингвина. Пилот и пассажиры терпеливо ждали, пока сотрудники аэропорта Веллингтона выбежали, чтобы забрать посетителя и помочь ему.
Все закончилось хорошо, пингвина отвезли в зоопарк.
В комментариях люди отметили, что “это так мииилоо”, и что сам пингвин очень хорошенький. Кто-то даже поблагодарил “за помощь этой маленькой душе”.
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