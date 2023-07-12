Как сделать домашнюю пиццу вкуснее, чем в итальянском ресторане? Шеф-повар поделился секретом

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Опубликовано: 12.07.2023 17:04 , Обновлено: 12.07.2023

Пицца - самое известное блюдо итальянской кухни. Ее едят практически все, независимо от места проживания. Также многие пекут ее сами, в домашних условиях. Однако вкус у блюда получается не такой, как в итальянском ресторане, ведь у нас нет специальных печей. К счастью, один шеф-повар показал, как можно приготовить идеальную пиццу без каменной печи и диковинных ингредиентов.

Основными ингредиентами для пиццы являются пшеничная мука, вода, дрожжи и соль. Нужно замешивать тесто вручную, чтобы все получилось идеально. Оно должно быть не толще 3 мм. Затем тесто смазывают оливковым маслом. Итальянцы выпекают пиццу в хлебной печи на углях при температуре 400 градусов Цельсия. Сверху можно положить до трех начинок.

Шеф-повар Матео Брунетти утверждает, что настоящую итальянскую пиццу можно приготовить в обычной духовке, и она получится такой же вкусной, как и в ресторанах. Главное — выпекать блюдо при максимально возможной температуре.

Ингредиенты для домашней пиццы

Для теста:

1 кг муки,

4 г свежих дрожжей или 1,5 г сухих дрожжей,

25 г соли,

4 неполных стакана воды,

40 г оливкового масла.

Для начинки:

700 г консервированных помидоров (шеф-повар посоветовал сорт Сан-Марцано),

свежий базилик,

3 шарика моцареллы,

масло, соль, перец.

Как приготовить итальянскую пиццу

Смешайте воду, дрожжи и муку. Замесите тесто руками, пока оно не станет гладким и однородным. Добавьте соль и масло. Продолжайте месить до тех пор, пока ингредиенты не будут хорошо перемешаны и тесто не станет эластичным (не более 20 минут). Положите тесто в миску, накройте полиэтиленовой пленкой и отложите на полчаса. Достаньте тесто и «закройте его, как коробку». То есть растяните его сверху вниз, снизу вверх, слева направо. Оно будет очень липким, но муку в этот момент добавлять не надо. Проделайте это несколько раз. Снова накройте тесто полиэтиленовой пленкой на 30 минут, по истечении этого времени достаньте его и снова «закройте, как коробку». Повторите этот процесс еще два раза. Поместите миску с запечатанным тестом в холодильник на 24 часа или даже 48 часов. Это сделает пиццу идеальной. По истечении этого времени достаньте тесто, разделите его на 4 части (если оно сделано с соблюдением всех пропорций). Обильно посыпьте рабочую поверхность мукой, придайте каждому кусочку форму большой моцареллы. Смешайте оливковое масло с консервированными помидорами и солью. Аккуратно выложите тесто на противень, распределите его, чтобы оно приобрело красивую форму и смажьте его томатным соусом и небольшим количеством оливкового масла. Поставьте пиццу нужно в предварительно разогретую духовку. Выпекайте в нижней части духовки в течение 5-7 минут. Выньте противень, посыпьте пиццу моцареллой и верните в духовку, на этот раз на верхнюю полку, еще на 5-7 минут. Каждая духовка отличается, поэтому время выпекания может быть больше или меньше. Посыпьте пиццу свежим базиликом.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/CuFV__DN3Ir/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от MATTEO BRUNETTI (@matteo.brunetti.real) [/link]

[info_b] От редакции. Перечитав много литературы и опробовав советы многочисленных экспертов на практике мы выяснили самые главные правила при приготовлении пиццы, чтобы она получилась действительно идеальной:

Ставить тесто в холодильник на долгий срок (24-48 часов) — действительно очень важно для теста; А вот сворачивать тесто “в коробку” — необязательно. Ставить пиццу нужно только в очень разогретую духовку. И самое важное — нужна очень мелкая мука. В идеале — тип 00 (ее можно найти и купить, например, онлайн). [/info_b]

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