Черника, пудинг и крошка. Нашли рецепт простого пирога, на который уйдет не больше часа
В сезон черники каждый может столкнуться с дефицитом идей её приготовления. В момент, когда всевозможные вареники уже опробованы, можно приготовить десерт, после которого у вас начнут спрашивать адрес магазина, в котором вы его купили. Что неудивительно. Этот черничный торт не только превосходит лакомства из кондитерских, но и очень красив. Он станет прекрасный вариантом к чаю, которым можно как побаловать семью, так и встретить гостей.
Летние месяцы - долгожданная пора для всех, кто любит сезонные фрукты и ягоды. Когда рынки и грядки полнятся клубникой, малиной и другими фруктами, самое время приготовить вкуснейшие десерты. В июле черничный сезон находится в самом разгаре, и уже сейчас вы можете приготовить вкуснейший торт, который покорит своим вкусом любого, кто его попробует.
Рецепт черничного торта
Ингредиенты:
- 150 г черники
- 2 ½ стакана пшеничной муки
- 3 столовые ложки сахара
- 1 пачка ванильного сахара
- 2 ложки разрыхлителя
- 250 г сливочного масла
- 5 яиц
- ¾ стакана сахара
- 2 упаковки сливочного или ванильного пудинга
- ½ стакана масла
- соль
Приготовление:
- В миску насыпьте муку и три столовые ложки сахара. Также добавьте ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Добавьте пять яичных желтков и сливочное масло. Замесить из ингредиентов однородное и гладкое тесто. Отделите ⅓ теста и поместите его в холодильник.
- Раскатайте кусок побольше и поместите его в прямоугольную форму. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 15 минут. Тем временем приготовьте смесь. Вылейте пять яичных белков в миску и взбейте их с щепоткой соли миксером до образования пены. Добавьте ¾ стакана сахара и содержимое двух упаковок пудинга. Влейте масло и еще раз перемешиваем ингредиенты.
- Промытую чернику обваляйте в муке и выложите на испеченное дно коржа. Вылейте на него белковую смесь и равномерно распределите. Натрите на терке небольшой кусок теста из холодильника и посыпьте такой же стружкой верх торта. Выпекайте их в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Остудите, разрежьте на кусочки и подавайте на стол.
Приятного аппетита!
Ранее Telegraf.news писал о том, что в разгар черничного сезона многие хозяйки открывают свои блокноты, чтобы вспомнить свои лучшие семейные рецепты вареников и выпечки с сезонной ягодой. Но что делать, если таких нет? Попробуйте приготовить булочки по этому бабушкиному рецепту. Эти пирожки с черникой называются ягодянки, и они непременно напомнят вам вкус черничных булочек, которыми вас угощали в детстве бабушки.
Вкус из детства. Как приготовить черничные булочки по бабушкиному рецепту?