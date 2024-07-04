Черника, пудинг и крошка. Нашли рецепт простого пирога, на который уйдет не больше часа

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Опубликовано: 04.07.2024 09:16 , Обновлено: 10.07.2024

В сезон черники каждый может столкнуться с дефицитом идей её приготовления. В момент, когда всевозможные вареники уже опробованы, можно приготовить десерт, после которого у вас начнут спрашивать адрес магазина, в котором вы его купили. Что неудивительно. Этот черничный торт не только превосходит лакомства из кондитерских, но и очень красив. Он станет прекрасный вариантом к чаю, которым можно как побаловать семью, так и встретить гостей.

Летние месяцы - долгожданная пора для всех, кто любит сезонные фрукты и ягоды. Когда рынки и грядки полнятся клубникой, малиной и другими фруктами, самое время приготовить вкуснейшие десерты. В июле черничный сезон находится в самом разгаре, и уже сейчас вы можете приготовить вкуснейший торт, который покорит своим вкусом любого, кто его попробует.

Рецепт черничного торта

Ингредиенты:

150 г черники

2 ½ стакана пшеничной муки

3 столовые ложки сахара

1 пачка ванильного сахара

2 ложки разрыхлителя

250 г сливочного масла

5 яиц

¾ стакана сахара

2 упаковки сливочного или ванильного пудинга

½ стакана масла

соль

Приготовление:

В миску насыпьте муку и три столовые ложки сахара. Также добавьте ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Добавьте пять яичных желтков и сливочное масло. Замесить из ингредиентов однородное и гладкое тесто. Отделите ⅓ теста и поместите его в холодильник. Раскатайте кусок побольше и поместите его в прямоугольную форму. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 15 минут. Тем временем приготовьте смесь. Вылейте пять яичных белков в миску и взбейте их с щепоткой соли миксером до образования пены. Добавьте ¾ стакана сахара и содержимое двух упаковок пудинга. Влейте масло и еще раз перемешиваем ингредиенты. Промытую чернику обваляйте в муке и выложите на испеченное дно коржа. Вылейте на него белковую смесь и равномерно распределите. Натрите на терке небольшой кусок теста из холодильника и посыпьте такой же стружкой верх торта. Выпекайте их в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Остудите, разрежьте на кусочки и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что в разгар черничного сезона многие хозяйки открывают свои блокноты, чтобы вспомнить свои лучшие семейные рецепты вареников и выпечки с сезонной ягодой. Но что делать, если таких нет? Попробуйте приготовить булочки по этому бабушкиному рецепту. Эти пирожки с черникой называются ягодянки, и они непременно напомнят вам вкус черничных булочек, которыми вас угощали в детстве бабушки.

Вкус из детства. Как приготовить черничные булочки по бабушкиному рецепту?