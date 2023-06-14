Эксперты рассказали, где лучше хранить хлеб в жару (спойлер: это не холодильник и не пакеты)

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Опубликовано: 14.06.2023 18:08 , Обновлено: 12.09.2023

Специалист по продуктам питания предостерег от популярных способов хранения хлеба в жаркую погоду и рассказал, как хранить его правильно.

У хлеба, как и большинства хлебобулочных изделий, короткий срок хранения и он начинает портиться через несколько дней после его приготовления. Он может быстро испортиться во влажной среде, что затрудняет его сохранность свежим в жару, рассказали в express.co.uk.

Хранение в хлебнице

Не смотря на то, что многие хранят хлеб в хлебнице, эксперты советуют в жару использовать другой метод: ведь резкие перепады температур и высокая влажность могут сделать хлебницу нежелательным местом для хранения.

Можно ли хранить в холодильнике?

В холодильнике хлебобулочные изделия хранятся лучше, но такое хранение может отрицательно сказаться на текстуре и вкусе хлеба.

Когда хлеб хранится при низких температурах, около 0°C или ниже, влага поднимается на поверхность коржа, где она испаряется, что приводит к изменению веса и вкуса.

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А что насчет пакетов?

В теплую погоду следует избегать бумажных и пластиковых пакетов, так как они не обеспечивают циркуляцию воздуха, что необходимо для продления срока годности хлеба.

Пластиковые пакеты замедляют высыхание хлеба, что увеличивает риск накопления влаги и образования плесени.

Влага, содержащаяся в хлебе, также с большей вероятностью испаряется и задерживается в пластике, в результате чего он становится питательной средой для микробов.

Бумажные пакеты из пекарен также не идеальны, поскольку они вытягивают влагу из хлеба, в результате чего он быстрее высыхает.

Так где же в жару лучше хранить хлеб?

По мнению немецкого эксперта по питанию Биргита Бренделя, лучший способ хранения хлеба в жару – это керамические контейнеры, так как они воздухопроницаемы и обеспечивают обмен воздуха и влажности, что предотвратит появление плесени и поможет хлебу не испортиться.

А для достижения оптимальных результатов нарезанный хлеб следует хранить срезанной стороной вниз, чтобы он дольше сохранял свежесть.

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