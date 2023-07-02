Как приготовить настоящий белорусский холодник? Нашли рецепты классического, вишневого и миндального супов

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Опубликовано: 02.07.2023 09:13 , Обновлено: 15.11.2024

Холодник — фирменное блюдо белорусской национальной кухни. Это освежающий и легкий суп, который идеально подходит для летних дней. Он является не только вкусным, но и полезным, так как содержит множество витаминов и минералов. Холодник отлично утоляет жажду и насыщает организм питательными веществами. В Сети можно найти множество рецептов холодника, но мы выбрали несколько — классический, со свеклой и кефиром, а также несколько необычных: из вишен, черники и даже с миндалем.

В давние времена белорусы делали холодник на свекольном или хлебном квасе, пишет 24health.by. Иногда — на отваре щавеля, на слегка подкисшей сыворотке или пахте. В суп добавляли перетертые или мелко накрошенные огурцы (а весной, когда их еще не было — огуречный пустоцвет), а также зеленый лук, укроп, иногда редиску. Солили и «забеливали» холодник чем-то молочным, чаще всего сметаной. В шляхетских дворах в этот суп добавляли еще и покрошенные куски льда.

«Немецкий врач Иоганн Петер Франк, профессор медицины в Вильнюсском университете, в 1805 году ехал в Несвиж консультировать князя Михаила Иеронима Радзивилла. В дороге он сильно промок и мечтал, что его встретят тарелкой горячего супа. Но как же он был удивлен и расстроен, когда ему предложили тарелку красного холодника с кубиками льда!».

Традиционный холодник на свекольном квасе воспел еще Адам Мицкевич в поэме “Пан Тадеуш”. И уже в самой известной кулинарной книге на наших землях, “Кухарке литовской” (Вильнюс, 1854 г.)» холодник уверенно фигурирует как местное блюдо. А в ХХ веке холодный суп стал знаковым, почти сакральным блюдом для белорусов.

Классический рецепт холодника

Ингредиенты:

кефир любой жирности;

свекла отварная или консервированная;

свежая зелень (укроп, лук);

свежие огурцы;

редис (по желанию);

отварное яйцо;

соль;

вода и лимонная кислота (по необходимости)

Способ приготовления:

Порежьте свеклу порезать на небольшие кусочки (но не используйте терку) и добавьте к кефиру. Зелень и огурцы также мелко покрошите и добавьте к кефиру. Яйцо можно порезать на кусочки либо на две половины, в зависимости от того, как вам будет удобнее. Все перемешайте. Если ваш кефир жирный, разбавьте его холодной кипяченой водой до нужного вкуса. Немного посолите. Если кефир не кислый, можно добавить лимонную кислоту. Поставьте холодник на несколько часов в холодильник.

При этом, как отметил белорусский блогер в TikTok @profood, традиционная рецептура холодника имеет свои особенности в зависимости от региона Беларуси. Он поделился своим способом приготовления.

Сначала он мелко нарезал зеленый лук и зелень, переложил в кастрюлю, посолил и перемешал.

Затем натер свежие огурцы, редиску и свеклу на крупной терке, после чего также добавил в кастрюлю.

Все это мужчина залил кефиром, добавил сметану и воду. Соль и сахар - по необходимости. Все хорошенько перемешал. Отварное яйцо он положил при подаче, предварительно разрезав его на две половинки.

Холодник по рецепту из «Літоўскай кухаркі»

Мы также нашли несколько рецептов холодника в книге Винсенты Завадской «Літоўская кухарка. Першая беларуская кулінарная кніга». Это, по факту, первая белорусская кулинарная энциклопедия, где представлены национальные блюда на любой вкус.

Там мы увидели рецепт из мангольда, свеклы или щавеля. Но он подойдет далеко не всем.

Вам понадобятся:

щавель — 1 жменя;

укроп — 1 жменя;

нарубленный мангольд (листовая свекла) или красный “бурачок” (свекла) — 1 стакан;

огурцы — 2 небольших;

сметана — 750 мл;

рассол и соль — по вкусу;

яйца — 4-5 штук;

раки - 40-60 шт, или отварная рыба, или запечённая телятина.

Способ приготовления:

Растереть горсть укропа с солью, отварить нарезанный щавель, мангольд или свеклу. Остудить, положить немного гущи и часть рассола для кислоты, сметану, добавить немного холодной кипяченой воды, перемешать все. При необходимости влить еще сметаны или рассола, чтобы получился густой белый суп. Перед самой подачей добавить несколько кусков льда, несколько сваренных вкрутую и разрезанных на четыре части яиц, 2 мелко нарезанных огурцов, раковых шееек или кусков сваренной большой рыбы, а если их нет — нарезанную мелкими продолговатыми частями запеченую телятину или мясо косули или другой дичи. Вместо воды и сметаны можно взять соответствующее количество густой разболтанной сырокваши. Если есть цветная капуста или спаржа, их можно отдельно сварить, порезать на куски и тоже добавить в холодник.

Холодник из вишен

В книге Винсенты Завадской также есть несколько необычных рецептов холодника. Например, из вишен.

Ингредиенты:

2,25 л вишен;

300 г сахара;

1,5 стакана красного вина (можно заменить 0,75 л редкой сметаны);

немного корицы;

2—3 зерна гвоздики.

Дозревшие вишни без хвостиков потолочь вместе с косточкой.

Всыпать немножко корицы, пару раздавленных зерен гвоздики и положить это все на несколько часов в глиняную емкость.

После выдавить через салфетку, добавить сахар, вино, необходимое количество холодной кипяченой воды.

Подает такой холодник с бисквитами.

Холодник из черники

Согласно рецепту в книге Завадской, вам понадобятся:

3 л черники;

300 г сахара;

1 стакан красного вина;

0,75 л сметаны;

сухарики или гренки.

Спелые черники растереть толкачиком в глиняной миске, выжать через салфетку или протереть через густое сито и поставить на несколько часов, чтобы осадок просел на дно. Сок сверху осторожно слить, заправить сахаром, вином и сметаной и подать с сухариками или гренками.

Холодник из малины, смородины, клубники или земляники

Ингредиенты:

2.25 л ягод;

300 г сахара;

1.5 л сметаны,

несколько горстей целых ягод.

Протереть через густое сито любые вышеупомянутые ягоды, заправить массу сахаром, жидкой сметаной и охладить.

Добавить целые ягоды и подать.

К этому супу также можно добавить 0,5 стакана вина, но вино предварительно нужно вскипятить с сахаром, но тогда перемешать с соком и остудить.

«Аршадавы суп»

Фото иллюстрационное

В разделе «Холодники» в книге «Літоўская кухарка» есть и необычный «Аршадавы суп» из миндаля.

Вам понадобятся:

400 г сладкого миндаля;

20 орехов горького миндаля;

немного корицы;

300 г сахара;

стакан риса;

горсть изюма.

Сладкий и горький миндаль ошпарить, поочищать от кожицы, перетереть пестиком в ступке в мезгу (массу), опрыскивая водой, чтобы не пустили масла.

Залить толченый миндаль 2,25 л кипятка, перемешать массу и втиснуть ее через салфетку. Густую часть еще раз протереть в ступке, налить немного воды, снова выдавить через салфетку и добавить 200 г сахара.

Охладить и подать на стол.

К супу подать рассыпчатый рис, сваренный в воде с корицей, сахаром и изюмом.

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