Этот простой рецепт выпечки затмит вареники. Как приготовить черничный дрожжевой пирог?

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Опубликовано: 18.06.2024 08:57 , Обновлено: 10.07.2024

Дрожжевой пирог и ягоды – отличное сочетание. Такой тип теста считается сложным и капризным, но мы нашли рецепт, который не вызовет никаких проблем, даже если вы впервые сталкиваетесь с дрожжами. Этот черничный пирог прост в приготовлении и восхитителен на вкус настолько, что сможет запросто затмить вареники с черникой.

Дрожжевая выпечка навевает воспоминания от лете в деревне. Раньше такой тип теста был очень популярен, и наши бабушки пекли его практически каждое воскресенье. Теперь у нас более широкий выбор выпечки, но мы с удовольствием возвращаемся к дрожжевой. Этот рецепт совершенен и практически не менялся на протяжении многих десятилетий. Всегда требуются качественные ингредиенты. Однако и здесь есть место для небольших инноваций. Речь идет о масле. Вместо классического сливочного масла можно использовать масло растительное. Такое тесто имеет более легкую структуру и практически не требует длительного и основательного замеса.

Этот рецепт предполагает множество упрощений. Самое главное – добавлять ингредиенты в правильном порядке. Тесто не требует длительного двойного подъема. Оно получается пушным и сохраняет достаточную влагу, чтобы пирог по итогу не оказался сухим. А черника под крошкой добавляет особую пикантность этому несложному пирогу.

Дрожжевой пирог с черникой

Ингредиенты:

2,5 стакана муки,

130 мл молока,

3 яйца,

2 столовые ложки ванильного сахара,

2 столовые ложки сахара,

5 столовых ложек масла,

25 г дрожжей.

Кроме того:

стакан ягод,

сахарная пудра по вкусу,

яйцо.

Для крошки:

5 столовых ложек муки,

1 столовая ложка ванильного сахара,

ложка сахара,

2 чайные ложки сливочного масла.

Приготовление:

1.Начните с подготовки крамбла (крошки), ведь его нужно хорошо охладить. Раскрошите пальцами масло, муку и сахар. Поставьте в холодильник.

Просейте муку в большую миску. Слегка подогрейте молоко, добавьте сахар, измельченные дрожжи и 2 столовые ложки муки. Тщательно перемешайте и отставьте в сторону, чтобы дрожжи начали действовать. Примерно через 10 минут они должны стать слегка пенистыми. Добавьте яйца к подготовленным дрожжам и тщательно перемешайте до образования однородной массы. Высыпьте все в миску с мукой и еще раз перемешайте деревянной ложкой, пока не образуется однородное тесто. Затем полейте тесто маслом и аккуратно перемешайте, чтобы оно покрылось жиром. Накройте миску тканью и поставьте в теплое место на 30-40 минут. Смажьте противень сливочным маслом и посыпьте мукой. Выложите туда поднявшееся тесто. Смажьте верх взбитым яйцом, сверху выложите ягоды, а затем крошку. Выпекайте пирог при температуре 170 градусов С около 40 минут. Когда он остынет, можно посыпать их сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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