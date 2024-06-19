Лучше, чем в пекарне. Нашли рецепт идеальных клубничных булочек к кофе

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.06.2024 09:42 , Обновлено: 19.06.2024

В момент, когда на грядках всё ещё созревает клубника, а на рынке она стала дешевле и доступнее вы можете приготовить восхитительные клубничные булочки, которые запросто составят конкуренцию магазинной выпечке. Мягкая и лёгкая выпечка с клубникой по этому рецепту будет по плечу даже начинающим кулинарам и, вероятно, прочно засядет в вашей кулинарной книге. Как её приготовить?

Дрожжевое тесто в сочетании с нежной клубникой и хрустящей крошкой - это ли не рецепт лучших булочек? Несмотря на то что многие опасаются работать с дрожжами, можете быть уверены: с этим рецептом это будет совсем несложно. Эти булочки гарантированно получаются мягкими и пышными, и исчезают с тарелок так быстро, что вы начнёте готовить их вновь. Их можно подавать с чаем или кофе, и они будут идеальное угощением для всех членов семьи.

Рецепт домашних дрожжевых булочек с клубникой

Ингредиенты:

500 г пшеничной муки,

25 г свежих дрожжей,

250 мл теплого молока,

150 г сахара,

2 желтка,

50 г растопленного сливочного масла,

1/4 стакана рапсового масла,

щепотка соли,

ванильный сахар.

Ингредиенты для крошки:

60 г сахара,

50 г холодного сливочного масла,

80 г пшеничной муки,

ванильный сахар.

Кроме того:

400 г клубники,

2 столовые ложки сахара,

яйцо,

1 столовая ложка молока.

Пошаговое приготовление:

Чтобы приготовить тесто, сначала просейте муку в большую миску, а затем добавьте сахар и соль.

В отдельной миске смешайте дрожжи с ложкой сахара и теплым, но не горячим молоком. Спустя минут десять, когда дрожжи поднимутся, влейте их в муку и добавьте желтки.

Всё перемешайте ложкой, затем вымесите руками, добавляя растопленное сливочное масло и остывшее молоко с маслом. Вымешивайте до тех пор, пока тесто не станет гладким и однородным.

Накройте его пищевой фольгой и оставьте примерно на полтора часа для подъема.

Тем временем приготовьте слоеное тесто. Смешайте пшеничную муку с обычным и ванильным сахаром, затем добавьте кусочки холодного сливочного масла и разомните все пальцами до получения крошки. Подготовленное тесто накройте пленкой и поставьте в миску в холодильник на потом.

Следующий шаг – клубника. Тщательно промойте её, удалите плодоножки, разрежьте на кусочки, а затем посыпьте сахаром.

Когда тесто поднимется, выложите его на стол, предварительно присыпанный мукой, и еще раз вымесите.

Разделите тесто примерно на двенадцать-четырнадцать шариков. Из каждого коржа сформируйте лепешку и выложите на них клубнику.

Подготовьте каждый шарик одинаково и положите их рядом друг с другом на противень, застеленный бумагой для выпечки. Стоит соблюдать большие расстояния, потому что при выпекании каждое из них поднимется. Накройте все это тканью и подождите около пятнадцати минут.

Перед выпечкой смажьте каждую булочку взбитым яйцом, смешанным с небольшим количеством молока, а затем украсьте крошкой.

Выпекайте булочки при температуре 180 градусов около 25 минут, пока на них не появится красивая золотистая корочка.

Ранее Telegraf.news писал о том, что июнь в самом разгаре, и кто-то уже мог успеть подустать от обилия свежей клубники. Если вы не знаете, куда девать излишки ягоды, то воспользуйтесь простым бабушкиным рецептом приготовления вкусного летнего пирога с клубникой. Смешав всего несколько доступных ингредиентов с свежей ягодой, вы буквально за мгновение приготовите вкуснейшую массу для домашнего пирога. Такая выпечка проста в приготовлении и восхитительна на вкус, что непременно сделает её одним из лучших лакомств с клубникой в летнюю пору.

Как приготовить быстрый пирог с клубникой? Этот бабушкин рецепт порадует каждого сладкоежку