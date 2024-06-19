Лучше, чем в пекарне. Нашли рецепт идеальных клубничных булочек к кофе
В момент, когда на грядках всё ещё созревает клубника, а на рынке она стала дешевле и доступнее вы можете приготовить восхитительные клубничные булочки, которые запросто составят конкуренцию магазинной выпечке. Мягкая и лёгкая выпечка с клубникой по этому рецепту будет по плечу даже начинающим кулинарам и, вероятно, прочно засядет в вашей кулинарной книге. Как её приготовить?
Дрожжевое тесто в сочетании с нежной клубникой и хрустящей крошкой - это ли не рецепт лучших булочек? Несмотря на то что многие опасаются работать с дрожжами, можете быть уверены: с этим рецептом это будет совсем несложно. Эти булочки гарантированно получаются мягкими и пышными, и исчезают с тарелок так быстро, что вы начнёте готовить их вновь. Их можно подавать с чаем или кофе, и они будут идеальное угощением для всех членов семьи.
Рецепт домашних дрожжевых булочек с клубникой
Ингредиенты:
- 500 г пшеничной муки,
- 25 г свежих дрожжей,
- 250 мл теплого молока,
- 150 г сахара,
- 2 желтка,
- 50 г растопленного сливочного масла,
- 1/4 стакана рапсового масла,
- щепотка соли,
- ванильный сахар.
Ингредиенты для крошки:
- 60 г сахара,
- 50 г холодного сливочного масла,
- 80 г пшеничной муки,
- ванильный сахар.
Кроме того:
- 400 г клубники,
- 2 столовые ложки сахара,
- яйцо,
- 1 столовая ложка молока.
Пошаговое приготовление:
Чтобы приготовить тесто, сначала просейте муку в большую миску, а затем добавьте сахар и соль.
В отдельной миске смешайте дрожжи с ложкой сахара и теплым, но не горячим молоком. Спустя минут десять, когда дрожжи поднимутся, влейте их в муку и добавьте желтки.
Всё перемешайте ложкой, затем вымесите руками, добавляя растопленное сливочное масло и остывшее молоко с маслом. Вымешивайте до тех пор, пока тесто не станет гладким и однородным.
Накройте его пищевой фольгой и оставьте примерно на полтора часа для подъема.
Тем временем приготовьте слоеное тесто. Смешайте пшеничную муку с обычным и ванильным сахаром, затем добавьте кусочки холодного сливочного масла и разомните все пальцами до получения крошки. Подготовленное тесто накройте пленкой и поставьте в миску в холодильник на потом.
Следующий шаг – клубника. Тщательно промойте её, удалите плодоножки, разрежьте на кусочки, а затем посыпьте сахаром.
Когда тесто поднимется, выложите его на стол, предварительно присыпанный мукой, и еще раз вымесите.
Разделите тесто примерно на двенадцать-четырнадцать шариков. Из каждого коржа сформируйте лепешку и выложите на них клубнику.
Подготовьте каждый шарик одинаково и положите их рядом друг с другом на противень, застеленный бумагой для выпечки. Стоит соблюдать большие расстояния, потому что при выпекании каждое из них поднимется. Накройте все это тканью и подождите около пятнадцати минут.
Перед выпечкой смажьте каждую булочку взбитым яйцом, смешанным с небольшим количеством молока, а затем украсьте крошкой.
Выпекайте булочки при температуре 180 градусов около 25 минут, пока на них не появится красивая золотистая корочка.
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