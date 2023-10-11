В Беларуси рухнули цены на красную рыбу. Что купить - горбушу или форель?

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Опубликовано: 11.10.2023 12:07 , Обновлено: 11.10.2023

В белорусских магазинах в октябре произошло что-то странное. Цены на горбушу, которая летом стоила ещё по 18-20 рублей за килограмм, рухнули до 8,99 рублей. А вот цены на форель с места сдвинулись не так сильно, но все равно значительно - за нее просят около 25-27 рублей за кг. Хотя недавно она стоила за 30-36 руб.

Горбуша в "Доброцене" по 9 рублей за кг

Резкое падение цены на горбушу объяснить на самом деле легко. Нерестится эта рыба в июле - начале октября, для чего ещё в июне-августе заходит в реки. И если посмотреть на этикетку в магазине, сейчас продается в большинстве случаев горбуша, выловленная именно в этот период. Ведь, если этого не сделать, она все равно погибнет. В это же время в России, откуда к нам в Беларусь попадает вся эта рыба, начинается ее промышленный лов.

[info_b]Важно, чтобы горбуша была выловлена в море, а не в реке. Ведь, попадая в пресную воду перед нерестом, горбуша сильно меняется. Такой процесс так и называется - нерестовые изменения. Такая рыба хоть и пригодна в пищу, но ценность ее мяса и вкусовые характеристики другие.

Мясо нерестовой горбуши становится менее плотным, может даже стать как намазка, потерять красный цвет (стать бледным) и даже немного горчить. Некоторые любители рыбы считают, что в этот период мясо горбуши даже может отдавать речным запахом (чтобы это ни значило). Другие же говорят, что изменения незначительны.[/info_b]

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В чем разница между горбушей и форелью?

Горбуша

Форель и горбуша - это два разных вида рыб, которые относятся к семейству лососевых. Как любят говорить белорусы, красная рыба. Вот некоторые основные различия между ними:

Внешний вид: Форель имеет стройную форму тела с пятнами на спине и боках, а у горбуши более массивное тело с яркими пятнами на спине и хвосте. Окраска мяса: Мясо форели обычно имеет розовый или оранжевый оттенок, тогда как мясо горбуши ярко-красное. Вкус: Вкус мяса форели более нежный и мягкий, а горбуши - более насыщенный и интенсивный.

Форель

Размер: Горбуша обычно меньше по размеру, чем форель. Взрослая горбуша может достигать длины около 60 см, в то время как форель может быть значительно больше. Среда обитания: Форель предпочитает пресноводные водоемы, такие как реки и озера, в то время как горбуша проводит большую часть своей жизни в море и возвращается в реки для нереста. Чаще всего в магазинах продается форель, искусственно разведённая в специальных водоемах. А вот горбуша - рыба вольная. Ловят ее обычно в морском прибрежье с помощью ставных неводов – крупных сетей длиной до трех километров.

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Польза и пищевая ценность горбуши

Филе горбуши

Горбуша является красной рыбой с высокой пищевой ценностью. Она богата белками, содержит витамины А, В12, Д и Омега-3 жирные кислоты.

Омега-3 жирные кислоты имеют положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, улучшают работу мозга и нервной системы, а также способствуют здоровью кожи и волос.

Горбуша также содержит минералы, такие как кальций, железо, йод и селен, которые необходимы для нормального функционирования организма.

Кроме того, горбуша имеет низкое содержание жира и калорий, что делает ее отличным выбором для диетического питания.

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Польза и пищевая ценность форели

Форель также отличается высоким содержанием белка: на каждое 100-граммовое филе приходится около 16 граммов белка. Обычно в нем содержится ещё и около 1,1 грамма насыщенного жира.

Однако форель не содержит большого количества транс-жиров, что лучше для нашего здоровья, поскольку они могут повышать уровень плохого холестерина.

По сравнению с большинством видов рыбы форель довольно калорийна - около 111 калорий на каждые 100 граммов филе. Тем не менее, форель является отличным источником витаминов А, С, D и Е, которые, помимо прочих полезных свойств, помогают укрепить вашу иммунную систему и поддерживать артерии расслабленными и эластичными.

Форель содержит большое количество самых популярных и важных витаминов группы В, таких как тиамин, ниацин, рибофлавин, витамин В6, витамин В12 и пантотеновая кислота. Витамины группы В необходимы для предотвращения раннего старения и риска развития сердечных заболеваний, а такие витамины, как рибофлавин, помогают транспортировать кислород по всему организму.

В каждом 100-граммовом филе форели содержится 20 мг кальция, который помогает поддерживать крепкие кости. Кроме того, форель богата калием (около 298 мг на 79 граммов), который помогает стабилизировать кровяное давление и улучшить работу нервной системы, а также обладает множеством других полезных свойств.

Благодаря высокому содержанию омега-3, ДГК и ЭПК форель является удивительно полезной рыбой, которую следует включать в сбалансированный рацион.

Эту дешёвую белую рыбу белорусы часто зря игнорируют. Узнали, почему стоит включить в еженедельный рацион

Почему форель дороже горбуши?

Как видите, по пищевой ценности и пользе для организма и горбуша, и форель очень схожи. Вторая калорийнее и жирнее. Но почему же тогда такая разница в цене в белорусских магазинах? Все дело в объёмах добычи. Горбуша составляет 80% от общего вылова в РФ. Поэтому и стоит меньше. Ее просто больше.

Какую красную рыбу лучше купить?

При выборе красной рыбы вы спокойно можете ориентироваться как на цену (горбуша значительно дешевле), так и на вкусовые качества. Горбуша чуть жёстче (и это многим нравится!), форель жирнее. А по пользе для здоровья обе лососевые очень похожи. Просто поспешите воспользоваться моментом, пока эта красная рыба не подорожала обратно вдвое.

Ранее Телеграф писал, что в холодильниках сети дискаунтеров “Светофор” белорусы обнаружили рыбу семейства лососевых — кету — по очень привлекательной цене, порядка 15 рублей за килограмм. В других магазинах меньше 22 рублей за кг этой красной рыбы не найти. Нюанс оказался в цвете.

В белорусских магазинах заметили дешёвую красную рыбу, но белого цвета. Это как?