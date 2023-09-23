Чем отличается краснокочанная капуста от белой? Вот какую лучше есть всем белорусам

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Опубликовано: 23.09.2023 12:46 , Обновлено: 23.09.2023

Капуста является одним из самых популярных и полезных овощей в мире. Она богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые необходимы для поддержания здоровья и иммунитета. В Беларуси капуста тоже занимает особое место в кулинарии и является неотъемлемой частью многих блюд. Однако существует два основных вида этого овоща - белокочанная и краснокочанная, и они имеют свои отличия. Какая полезнее?

В чем польза капусты?

И белокочанную, и краснокочанную капусту можно употреблять в сыром виде, при этом они низкокалорийны (в 100 г капусты содержится около 30 ккал).

Каждый из этих видов капусты содержит пищевые волокна:

нерастворимые, которые поддерживают здоровье кишечника и помогают пище легче перевариваться;

растворимые, что служат питанием для полезных бактерий, живущих в кишечнике, а значит, способствуют здоровью всего организма.

Кстати, многие считают, что белокочанную и краснокочанную капусту нельзя употреблять людям, страдающим заболеваниями желудка и кишечника, так как она трудно переваривается и вызывает вздутие живота. Однако, по словам диетологов, это зависит от того, как она приготовлена.

Так, капуста трудно переваривается, если в нее добавить мясо и животные жиры, но если ее умело приготовить (например, с тмином, майораном или укропом для облегчения пищеварения), то она окажет благотворное влияние на пищеварительную систему, пишет Wprost.

Какая капуста полезнее?

Хотя и белокочанная, и краснокочанная капуста относятся к одной группе крестоцветных овощей, оказывается, что они отличаются не только цветом, но и содержанием питательных веществ.

Краснокочанная капуста содержит больше антиоксидантов. Вообще, оба вида капусты богаты ценными соединениями, обладающими антиоксидантной активностью, в частности сульфорафаном и полифенолами, которые обеспечивают противораковый эффект этого овоща. Однако, согласно исследованиям, уровень антиоксидантов в краснокочанной капусте примерно в 4,5 раза выше, чем в ее белокочанной разновидности. Это связано с тем, что в краснокочанной капусте содержатся антоцианы, которые присутствуют в овощах фиолетового и красного оттенков.

Также в краснокочанной капусте содержится наибольшее количество антоцианов из всех имеющихся овощей — 209 мг на 100 г продукта. Эти соединения из семейства полифенолов снимают воспаление, защищают сердце и обладают противораковым действием.

[info_b]Интересно, что в кислой среде антоцианы окрашиваются в красный цвет, а в более щелочной - в синий. Поэтому в блюда из краснокочанной капусты добавляют лимонный сок или уксус, чтобы придать им красивый красный цвет.[/info_b]

При этом в краснокочанной капусте содержится больше витаминов А и С , а в белокочанной - больше К.

Витамина А в краснокочанной капусте в 10 раз больше, чем в белокочанной, поэтому 100 г краснокочанной капусты удовлетворяют 20% суточной потребности в этом витамине. Он важен зрения и красивой кожи, а также для укрепления иммунитета.

Также 100 г краснокочанной капусты удовлетворяют почти 95% потребности в витамине C, поддерживающем иммунитет. В краснокочанной капусте также больше витаминов группы В, за исключением фолиевой кислоты, которой больше в белокочанной капусте.

Белокочанная капуста выигрывает по содержанию витамина К , который важен для свертываемости крови и здоровья костей. В зеленоватой головке его почти в 2 раза больше, чем в красной.

Оба овоща богаты минеральными веществами. Однако краснокочанная капуста содержит большее количество этих элементов. Особенно богата она калием, который влияет на нормальное кровяное давление, что важно для людей, страдающих гипертонией. В 100 граммах ее содержится на 80 мг больше, чем в белокочанной капусте. В красной головке также содержится больше кальция, железа и магния.

Таким образом, как это ни удивительно, краснокочанная капуста обеспечивает большую пищевую ценность. Хотя, конечно, это не означает, что белорусы должны отказаться от употребления белокочанной.

А что по стоимости?

К слову, отличаются эти два вида капусты и по цене. Так, на Е-доставке (по данным на 23 сентября 2023 года) килограмм белокочанной стоит 0,87 копеек, тогда как килограмм краснокочанной — 1,99.

Эта любимая белорусами рыба на самом деле выглядит ужасно. Когда от нее стоит отказаться, а кому есть обязательно?